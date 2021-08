Antônio Henrique afirma que atual gestão deve pacificar tensões na José Avelino

O novo SUV de sete lugares, primeiro Jeep desenvolvido no Brasil, será apresentado oficialmente nesta quinta-feira, dia 26 de agosto. Além da estreia mundial do novo modelo, na data também começará a pré-venda do primeiro lote de 500 unidades do Commander.

De acordo com a fabricante, haverá condições especiais para quem optar por adquirir o veículo antecipadamente.

O modelo, que é produzido na fábrica da Stellantis em Goiana (PE), tem sete lugares distribuídos em três fileiras. Os traços elegantes e o acabamento premium, com bancos em couro e suede, projetam mais sofisticação ao SUV. O apoio de braço com a inscrição Jeep 1941 marcada em baixo relevo e o painel em duas cores também usam o suede. O Commander é equipado com motores turbo flex e turbo diesel, além de oferecer opções de tração 4x2 e 4x4.

O Jeep Commander será o quarto da Stellantis a ser produzido no Polo Automotivo Jeep, em Goiana (PE) - junto com Compass, Renegade e Fiat Toro.

Segundo a montadora, todos os clientes que comprarem o Jeep Commander durante a pré-venda terão vantagens. Os 500 primeiros ganharão um welcome kit composto por uma mala de viagem em couro com a logomarca com o nome do modelo e um kit Trousseau (necessaire com produtos de higiene da marca). Além disso, todos que comprarem até o fim da pré-venda, dia 7 de outubro, terão as três primeiras revisões grátis.

Os clientes que quiserem comprar o Jeep Commander devem acessar o site https://commander.jeep.com.br/ a partir das 10 horas da quinta-feira, 26/08, e realizar o pagamento de R$ 5.000 como sinal. A reserva também pode ser feita em uma das concessionárias Jeep pelo País.



