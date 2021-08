No Ceará, Lula é recebido por deputados petistas no Aeroporto de Fortaleza

Com aumento progressivo, Ceará soma 62 confirmações de casos da variante Delta. Desse total, 20 são de passageiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins e três são de funcionários do local. As informações são da Secretaria da Saúde (Sesa). Todos foram orientados, ainda no Centro de Testagem, quando os testes de antígeno deram positivo, a cumprir autoquarentena de 14 dias.

Na última quarta-feira, 18, pasta também confirmou o primeiro caso da variante Alta, originalmente identificada no Reino Unido.

Os outros 39 casos são de pacientes que testaram positivo para Covid-19 em unidades da Sesa, além de amostras que foram enviadas por unidades de saúde ou municípios, e são encaminhadas para sequenciamento genômico, que possibilita identificar se é caso de variante.

Dos 39 casos que não foram identificados no aeroporto, 13 não têm histórico de viagem, ou seja, confirmam a transmissão comunitária da variante Delta Ceará. Outros seis casos ainda estão em investigação. Os demais relataram ter feito viagens recentes para o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul ou São Paulo.

Os 20 casos identificados no Centro de Testagem do aeroporto são de viajantes oriundos do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Recife e, fora do País, do México.

Do total de pacientes identificados com a variante Delta no Ceará, 33 são mulheres e 29, homens. Conforme a Sesa, maioria concentra-se na faixa etária de 20 a 39 anos. Seis não moram no Ceará. Os 56 que residem no Estado são dos seguintes municípios:

- Aquiraz

- Caucaia

- Choró

- Crateús

- Eusébio

- Fortaleza

- Hidrolândia

- Icó

- Ipaporanga

- Ipueiras

- Irauçuba

- Itapipoca

- Jaguaretama

- Maracanaú

- Monsenhor Tabosa

- Nova Russas

- Paraipaba

- Poranga

- Quixeramobim

- São Gonçalo do Amarante

- Sobral

- Tauá

