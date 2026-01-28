Rybakina vence Swiatek e vai às semifinais do Aberto da Austrália

A cazaque Elena Rybakina, número 6 do mundo, se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (28) ao derrotar a polonesa Iga Swiatek (número 2) por 2 sets a 0. A tenista de 26 anos conseguiu superar alguns problemas com seu saque no início do jogo e acabou vencendo com parciais de 7-5, 6-1 e enfrentará Jessica Pegula (6ª do ranking) ou Amanda Anisimova (4ª), ambas americanas, por uma vaga na final de sábado.

Rybakina, que conquistou Wimbledon em 2022, chegou à final do Australian Open em 2023, quando perdeu em três sets para a bielorrussa Aryna Sabalenka. Desde então, ela não havia conseguido avançar além das quartas de final em Melbourne.

No entanto, a tenista cazaque, campeã de Wimbledon em 2022, tem sido uma das jogadoras mais consistentes do circuito nos últimos meses, vencendo 18 de suas últimas 19 partidas, com sua única derrota ocorrendo nas quartas de final em Brisbane. "Acho que no primeiro set, para ambas, o primeiro saque não estava funcionando muito bem, então tentei atacar o segundo saque e pressionar minha adversária. Acho que no segundo set comecei a jogar com mais liberdade e saquei melhor", disse Rybakina após o jogo. A derrota impediu que a polonesa Swiatek completasse o Grand Slam, depois de já ter conquistado quatro títulos de Roland Garros, um do US Open e um de Wimbledon. O Australian Open continua sendo o único 'major' que ela ainda não conquistou.