UE aprova acordo com o Mercosul após 26 anos de negociações

União Europeia aprova acordo com o Mercosul após 26 anos de negociaçõesRepresentantes dos 27 estados-membros do bloco europeu votaram a favor da parceria nesta sexta-feira, 9, em Bruxelas
Uma maioria qualificada de países da União Europeia (UE) aprovou, nesta sexta-feira, 9, o acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há 26 anos e criticado pelo setor agropecuário europeu e pela França, indicaram fontes diplomáticas.
Com esse sinal verde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá viajar a Assunção para assinar na segunda-feira o acordo comercial que vinculará o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.
Os representantes dos 27 Estados-membros da União Europeia votaram nesta sexta-feira em Bruxelas.
"É um acordo fundamental para a União Europeia, no plano econômico, político, estratégico e diplomático", disse na quinta-feira Olof Gill, um dos porta-vozes da Comissão, braço executivo do bloco dos 27.
Incertezas
Embora a assinatura avance em Assunção, o acordo não entrará imediatamente em vigor, já que do lado europeu é também necessário o aval do Parlamento Europeu, que deverá pronunciar-se em um prazo de várias semanas.
E este resultado se apresenta incerto, já que cerca de 150 eurodeputados (de um total de 720) ameaçam recorrer à Justiça para impedir a aplicação do acordo.
