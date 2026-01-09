UE aprova acordo com o Mercosul após 26 anos de negociações

Tratativas para viabilizar o acordo eram lideradas por Ursula von der Leyen, presidente da comissão europeia, e o presidente Lula / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Uma maioria qualificada de países da União Europeia (UE) aprovou, nesta sexta-feira, 9, o acordo de livre comércio com o Mercosul, negociado há 26 anos e criticado pelo setor agropecuário europeu e pela França, indicaram fontes diplomáticas. Com esse sinal verde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá viajar a Assunção para assinar na segunda-feira o acordo comercial que vinculará o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.