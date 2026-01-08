As concessões da UE a seus agricultores em troca de apoio a acordo com Mercosul

A União Europeia fez uma série de concessões a seus agricultores, com o objetivo de obter o apoio necessário para assinar o acordo com o Mercosul. No entanto, nenhuma medida conseguiu acalmar a indignação do setor com o pacto. Confira a seguir algumas concessões que a UE pôs sobre a mesa:

- Garantias para produtos sensíveis - Os agricultores e pecuaristas europeus estão preocupados com a futura redução de tarifas sobre produtos agrícolas prevista neste acordo entre a UE e o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Comissão Europeia, pressionada pela França e pela Itália, anunciou, em setembro, uma série de garantias que está disposta a conceder a seus setores de carne, aves, arroz, mel, ovos e etanol, limitando a quantidade dos produtos latino-americanos isentos de tarifas e intervindo em caso de desestabilização do mercado. Segundo um compromisso pactuado em dezembro passado entre os Estados-membros e o Parlamento Europeu, a Comissão vai abrir uma investigação se o preço de um produto do Mercosul for pelo menos 8% inferior ao da mesma mercadoria na UE, e se o volume de importações aumentar mais que 8%.

Em caso de prejuízo grave, a UE poderia voltar a aumentar temporariamente as tarifas sobre os produtos afetados. O Executivo europeu se comprometeu a abrir uma investigação se um Estado da UE solicitar e se existir um risco suficiente de prejuízo. - Pesticidas proibidos -

Entre os temas mais controversos, os agricultores europeus denunciam a presença nas importações de pesticidas proibidos na UE, que, em sua avaliação, constitui uma "concorrência desleal". Diante destas críticas, a Comissão Europeia se comprometeu a legislar sobre os resíduos de pesticidas e anunciou, na quarta-feira, a proibição total de três substâncias: tiofanato-metilo, carbendazim e benomil, sobretudo em cítricos, mangas e mamões. Esta decisão foi tomada em resposta a uma proibição decretada pelo governo francês, que suspendeu esta semana as importações ao seu território de produtos tratados com um total de cinco fungicidas ou herbicidas, entre eles essas três substâncias.

A UE também prometeu reforçar seus controles para assegurar que as importações agrícolas respeitem as normas europeias. - Um gesto sobre a PAC - Em seu esforço para fazer prosperar o acordo com o Mercosul, Bruxelas também cedeu em outro assunto: o orçamento da futura Política Agrícola Comum (PAC) da UE, de 2028 a 2034.