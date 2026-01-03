Captura e extração de Maduro, segundo Trump: 'Como um programa de TV'

A audaciosa captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores, pelas forças especiais dos Estados Unidos na madrugada deste sábado (3) foi "como um programa de televisão", assegurou Donald Trump em uma entrevista. Esses foram os detalhes da operação, realizada após meses de crescente pressão militar contra Caracas, segundo relataram o presidente americano e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine.

- Os preparativos - "Foram meses de trabalho de nossos colegas dos serviços de inteligência, para saber onde encontrar Maduro, para entender como ele se movia, onde vivia, para onde viajava, o que comia, o que vestia, quais eram seus animais de estimação", afirmou o general Caine em coletiva de imprensa. "Observamos, esperamos, nos preparamos, nos mantivemos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, incorporando lições de décadas de missões ao longo de muitos anos, décadas", acrescentou. - A decisão -

De acordo com uma entrevista televisiva concedida por Trump, a operação na Venezuela deveria ser executada "há quatro dias", mas as condições meteorológicas não eram adequadas. "A meteorologia tem que ser perfeita. Algumas nuvens a mais do que pensávamos, mas estava bom. De repente abriu, e dissemos: 'Vamos'. Foi simplesmente incrível", revelou Trump em entrevista televisiva. - A captura -

A operação "Resolução Absoluta" começou às 04h46 GMT deste sábado, revelou o general Caine. "Chegamos à residência dos Maduro às 02h01 (03h01 de Brasília), hora venezuelana", detalhou em seguida o chefe do Estado-Maior. "Eu vi, literalmente, como se estivesse assistindo a um programa de televisão. E se você tivesse visto a velocidade, a violência... Foi algo incrível. Tínhamos uma sala e assistimos, vimos cada aspecto", disse o republicano em entrevista televisiva à Fox News.

O mandatário assegurou que estava cercado por um "monte de gente, incluindo generais", enquanto acompanhavam a operação. "Foi complicado, extremamente complicado: toda a operação em si, os pousos, o número de aeronaves, os diferentes tipos de helicópteros, de caças... Tínhamos um caça para cada possível situação", explicou Trump. "Eles penetraram em lugares onde não era possível penetrar, portas blindadas que estavam ali exatamente para isso", acrescentou.