Sydney celebra chegada de 2026 com tradicional queima de fogos

Sydney celebra chegada de 2026 com tradicional queima de fogos;veja

Cidade australiana foi uma das primeiras a entrar no novo ano por causa do fuso horário
Bianca Mota
Bianca Mota Autor
A cidade de Sydney, na Austrália, celebrou a chegada de 2026 com a tradicional queima de fogos de artifício na região da baía, reunindo milhares de pessoas nas imediações da Sydney Harbour Bridge e da Opera House.

As imagens da celebração foram divulgadas nas redes sociais e em plataformas digitais nesta quarta-feira, 31.

Entenda porque já é ano novo na Austrália 

Por causa do fuso horário, a Austrália está entre os primeiros países a entrar no novo ano. O espetáculo de fogos começou à meia-noite no horário local, iluminando a baía com efeitos pirotécnicos sincronizados, como mostram as imagens divulgadas.

A virada do ano em Sydney é uma das mais conhecidas do mundo e costuma atrair grande público, tanto presencialmente quanto por transmissões online.

A cidade mantém a tradição de realizar a queima de fogos mesmo com eventos simultâneos em outras regiões do país e da Oceania, que também entram em 2026 antes da Europa e das Américas.

Países do Pacífico Sul, como Nova Zelândia e ilhas da Oceania, também celebraram a chegada do novo ano nas primeiras horas desta quarta, seguindo a lógica do fuso horário global.

Veja show de fogos

Clique aqui para assistir.

Contexto e significado das celebrações

A queima de fogos de artifício em Sydney tem papel central na celebração da virada do ano por funcionar como um ritual coletivo de passagem, marcando simbolicamente o encerramento de um ciclo e o início de outro.

Além do caráter festivo, o espetáculo cumpre função cultural e midiática: por ocorrer entre as primeiras grandes celebrações do calendário mundial, é acompanhado por milhões de pessoas em diferentes países e ajuda a estabelecer o tom das comemorações globais de Ano-Novo.

Ao longo dos anos, o evento consolidou-se como um dos principais cartões-postais da cidade, reforçando a identidade turística de Sydney e projetando internacionalmente imagens da baía, da Opera House e da Harbour Bridge.

