Sydney celebra chegada de 2026 com tradicional queima de fogos

Fogos de artifício marcaram a chegada de 2026 na Austrália / Crédito: Saeed KHAN / AFP

A cidade de Sydney, na Austrália, celebrou a chegada de 2026 com a tradicional queima de fogos de artifício na região da baía, reunindo milhares de pessoas nas imediações da Sydney Harbour Bridge e da Opera House. As imagens da celebração foram divulgadas nas redes sociais e em plataformas digitais nesta quarta-feira, 31.

Países do Pacífico Sul, como Nova Zelândia e ilhas da Oceania, também celebraram a chegada do novo ano nas primeiras horas desta quarta, seguindo a lógica do fuso horário global. Veja show de fogos Clique aqui para assistir.