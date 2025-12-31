Réveillon 2026: veja onde dar as boas-vindas ao ano novo

Em diversas cidades brasileiras, haverá programação especial para celebrar a chegada do ano novo.

Em São Paulo, a programação na Avenida Paulista terá 14 horas de música com a maior queima de fogos silenciosa, com duração de 15 minutos . Os destaques artísticos vão para Ana Castela, a dupla Maiara & Maraísa, Simone Mendes, João Gomes, e o encerramento com o cantor Latino.

No total, 13 palcos estarão espalhados pela cidade , em localidades como Leme, Flamengo, Madureira e Ilha do Governador, com mais de 70 atrações.

A virada do ano na cidade do Rio de Janeiro, considerado o maior réveillon do planeta , terá múltiplos palcos. Serão três palcos na Praia de Copacabana. No palco principal, se apresentarão os cantores Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, João Gomes, Iza, o DJ Alok e a bateria da Beija-Flor.

A Agência Brasil reúne as principais atrações gratuitas para celebrar a virada do ano em algumas das capitais brasileiras.

Neste ano, a Virada da Liberdade é concebida a partir do tema “Fé no Amanhã”. A iniciativa do governo estadual pretende valorizar os artistas mineiros e promover uma programação diversa e gratuita, alcançando públicos de todas as idades.

Em sua quarta edição, a festa da Virada da Liberdade, em Belo Horizonte, terá um palco cenográfico a céu aberto emoldurando o Palácio da Liberdade, um espetáculo especial com drones, a tradicional queima de fogos e uma homenagem ao cantor e compositor Lô Borges, que morreu em novembro, aos 73 anos .

No início, haverá apresentações religiosas, do Padre Marcelo Rossi e de Frei Gilson. A abertura da Avenida Paulista ao público será às 13h desta quinta-feira, com a programação oficial de apresentações musicais a partir das 13h30. Saiba mais aqui .

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF detalha que os eventos oficiais ocorrem principalmente em dois pontos no centro de Brasília: na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Orixás (Prainha), na orla sul do lago Paranoá.

A chegada de 2026 no Distrito Federal (DF) terá programação diversificada, com grandes eventos gratuitos organizados pelo governo local, além das festas privadas.

O evento reunirá nomes da música brasileira, como Biquíni, Lagum, Aline Calixto, Juarez Moreira e Pé de Sonho.

No dia 1º de janeiro, é a vez de Adriana Samartine, a dupla Pedro Paulo & Matheus e Belluco, Murilo Huff, Ana Castela e Calcinha Preta animarem a festa.

Para a festa de réveillon, o palco da Esplanada dos Ministérios recebe, a partir das 18h de hoje, os artistas Samuel Rocha, Israel e Rodolffo, Carlinhos Brown e a cantora sertaneja Lauana Prado. Ela fará a contagem regressiva para o novo ano. A queima de fogos terá duração de 12 minutos.

O público terá transporte público gratuito (ônibus e metrô) a partir das 18h desta quarta-feira (31) até o fim de quinta-feira (1º de janeiro).

A Praça dos Orixás tem programação para a virada do ano focada em diversidade cultural e rituais religiosos desde a terça-feira (30), quando houve apresentações da cantora Dhi Ribeiro e de grupos de samba de roda, como o Pé de Porteira, Nossa Galera.

Nesta quarta-feira, a programação segue com Sambrasília, Uel, Rituais Afro-Brasileiros, Makumbá com Kika Ribeiro, Asé Dudu e o Grupo Cultural Obará. O espetáculo pirotécnico na Praça dos Orixás tem a previsão de durar oito minutos.

Goiás

O governo de Goiás levará música e diversão gratuita a cidades de diferentes regiões do estado por meio do Festival do Bem – Edição Réveillon. Os artistas vão se apresentar nas cidades de Inhumas, Ipameri, Itauçu, Rio Quente, São Luís de Montes Belos e São Simão. Veja a programação completa no site do governo do estado.

Salvador

Na capital baiana, o Festival Virada Salvador celebra o réveillon em cinco dias, desde sábado (27) até a quinta-feira (31) em dois palcos, na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio. A entrada é gratuita.

Para quem não puder ir presencialmente, o Festival Virada Salvador tem transmissão ao vivo no canal oficial da prefeitura de Salvador no YouTube.

O ápice das comemorações do novo ano terá os shows de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Manu Bahtidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia.

Ao todo, Salvador terá queima de fogos em mais de 20 pontos da cidade. Confira os locais:

Farol da Barra; Rio Vermelho; Amaralina; Jardim de Alah; Boca do Rio (dois pontos); Patamares; Itapuã; Boa Viagem; Ribeira; Santo Antônio Além do Carmo; Cajazeiras X; Periperi; São Tomé de Paripe; Pernambués; Ilha de Bom Jesus dos Passos; Itamoabo (Ilha de Maré); Santana (Ilha de Maré); Praia Grande (Ilha de Maré); Bananeiras (Ilha de Maré); Botelho (Ilha de Maré); Paramana (Ilha dos Frades).

João Pessoa

Em João Pessoa, o show principal terá a banda mineira Jota Quest e artistas da região, como Pimenta Nativa, Mano Walter, Juzé e o Pagode do Meu Agrado.

O palco já está montado na altura do Busto de Tamandaré e a expectativa dos organizadores é reunir mais de meio milhão de pessoas.

A prefeitura anunciou o evento terá oito minutos de queima de fogos, com uma tonelada de fogos sem estampido. A medida respeita a lei que estabelece o cuidado com pets, crianças, pessoas idosas e aquelas com sensibilidade a ruídos.

Fortaleza

A contagem regressiva para o réveillon de Fortaleza voltará a ocorrer no Aterro da praia de Iracema, que terá três palcos, dois dias de festa, mais de 20 artistas e bandas. A prefeitura também montou palcos descentralizados para atender à população em outros bairros da capital cearense.

A abertura das comemorações dos 300 anos da cidade terá, no dia 31, as apresentações de Seu Jorge (na virada), Claudia Leitte, Matuê, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso e Taty Girl.

Confira aqui os horários dos shows.

Recife

A Virada Recife 2026, organizada pela prefeitura da capital pernambucana, transforma a Praia do Pina em palco com shows de artistas nacionais e locais por três dias.

No último dia do ano, os shows começarão às 19h. Sobem ao palco da orla Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe Lucena e Matheus Moraes. A contagem regressiva é por conta de Wesley Safadão.

São Luís

Virar o ano na beira-mar é o ponto alto do réveillon de São Luís. O evento com programação musical gratuita é promovido pela Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão (Secma) e está previsto para ocorrer a partir das 17h de hoje. Às 21h, o cantor Xand Avião entrega o repertório de forró. A partir das 23h30, o cantor Avine Vinny comanda o palco nos minutos que antecedem a virada do ano.

Após a chegada de 2026 e o espetáculo de fogos, a programação continua à 1h30 com show de Jhonny Boy. O encerramento está previsto para as 3h30, com apresentação de Rey Vaqueiro.

Belém

A capital paraense terá muita música no Vira Pará, evento gratuito para a população. A partir das 20h deste 31 de dezembro, os portões do estacionamento do Estádio Mangueirão estarão abertos para receber o público.

As atrações programadas são as paraenses Joelma e Gaby Amarantos, além de Nattan, Natanzinho Lima, Carol Lyne e a aparelhagem Carabao.

A contagem para a virada do ano será feita por Joelma.

Manaus

O Réveillon Manaus 2026 – O encontro da Nossa Gente teve sua estrutura montada no complexo turístico Ponta Negra, na zona oeste da capital manauara.

A Praia de Ponta Negra está interditada para banho desde as 14h de terça-feira (30), como medida preventiva adotada durante grandes eventos para evitar acidentes na água, como afogamentos.

Para ampliar o acesso da população à celebração de fim de ano da cidade, a prefeitura montou palcos no Parque Amazonino Mendes, na alameda Alphaville, entre as zonas norte e leste; e no bairro Educandos (Amarelinho), na zona sul.

As atrações nacionais são a dupla Bruno & Marrone e a cantora Klessinha. A prefeitura da cidade afirma ter contratado mais de 100 artistas locais, nos últimos dias do ano, com o objetivo de fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades no setor cultural amazonense.

Florianópolis

A cidade terá a tradicional cascata de luzes na Ponte Hercílio Luz, que leva milhares de turistas e moradores anualmente ao famoso ponto turístico da capital catarinense.

O espetáculo se somará à queima de fogos ampliada ao longo da baía que conecta o continente à ilha. Ao todo, o show de luzes nas nove balsas espalhadas pela orla deve durar até 15 minutos.

Dilsinho é atração musical confirmada do Réveillon 2026 na Beira-Mar Continental. A programação contará com outros artistas locais. No palco na Beira-Mar Norte, o grupo Raça Negra será a atração principal da noite de celebração.

Porto Alegre

A prefeitura da capital gaúcha organizou a virada do ano com programação gratuita no Parque Harmonia e na Orla do Guaíba (trecho 1), com DJs e bandas locais.

Além do show de fogos de artifício, as atrações para o público prometem agradar aos diversos gostos musicais. Nomes que vão desde Renato Borghetti, Di Ferrero, Seguidor F, à Escola Imperadores do Samba, o Samba 90 Graus e o Pagode do Dorinho.

Saiba mais no site criado para a festividade.

O evento será transmitido ao vivo no canal oficial da prefeitura de Porto Alegre no YouTube.

Transporte e segurança

Para o Réveillon 2026, diversas cidades brasileiras prepararam operações que vão além dos palcos. Com o objetivo de garantir que os milhões de espectadores aproveitem a virada com tranquilidade, estão em curso planos que integram segurança e logística de transporte em massa.

Quase todas as capitais citadas terão esquema especial de metrô/ônibus (algumas com tarifa zero), a partir da tarde desta quarta-feira.

Nas grandes concentrações, como Copacabana (RJ) e Avenida Paulista (SP), o acesso não será livre como em dias comuns.

Em muitas localidades, estão previstos pontos de revista (barreiras de controle) nos principais acessos das avenidas onde haverá aglomerações. As autoridades locais podem fazer uso de detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial.

Em várias comemorações Brasil afora, é estritamente proibida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurocortantes e fogos de artifício particulares.

As polícias militares e guardas municipais atuarão com reforço de drones e torres de observação conectadas em tempo real aos centros de Comando e Controle.

Uma dica é evitar levar objetos de valor, joias, relógios ou grandes quantias em dinheiro. Para quem se desloca até locais de grande concentração de pessoas, é recomendável manter o celular sempre em bolsos frontais ou doleiras.

Em caso de perda ou roubo de aparelhos, o principal instrumento para o rápido bloqueio de celulares é o aplicativo Celular Seguro. Conheça mais sobre a iniciativa aqui.