Já é 2026! Veja as imagens da festa em outros países

Já é 2026! Veja as imagens da festa e quais países vão celebrar depois do horário de Brasília

O primeiro país a entrar em 2026 foi Kiribati, às 7h (no horário de Brasília), seguido por Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul
Flavia Oliveira
Ainda faltam algumas horas para os brasileiros celebrarem a chegada de mais um ano, mas ao redor do mundo, 2026 já é realidade. O primeiro a deixar 2025 foi Kiribati, território formado por 33 ilhas no Pacífico, às 7h (no horário de Brasília). 

Depois foram Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul, às 7h15, 10h e 12h, respectivamente.

Já às 13h, a China comemorou o Ano Novo do calendário gregoriano (a festa do Ano Novo Lunar, será apenas no dia 17 de fevereiro). No mesmo fuso, Hong Kong, Singapura e outros países da Ásia também festejaram com eventos e contagens regressivas.

Existem, ao todo, cerca de 39 fusos horários em uso no mundo, incluindo variações de 15, 30 ou 45 minutos em relação ao horário padrão, e as celebrações de Ano Novo vão durar mais de 26 horas.

Quem vai celebrar o Ano-Novo depois do horário de Brasília?

Quando o relógio der 0h em Brasília, Argentina, Chile, Uruguai, partes da Antártica, Paraguai, Guiana Francesa, Suriname, São Pedro e Miquelon e Ilhas Malvinas também entrarão em 2026.

Às 0h30, será a vez da Província de Terra Nova e Labrador do Canadá e à 1h, algumas regiões do Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana, Aruba, Guiana e 23 outros locais.

Às 2h, a comemoração será na Costa Leste dos EUA (incluindo Nova York, Washington, D.C. e Detroit), partes do Canadá, Colômbia, Equador, Peru, Cuba, Acre no Brasil, Panamá, uma pequena parte do México, Haiti, Bahamas, Ilhas Turks e Caicos, Jamaica, uma pequena região do Chile e Ilhas Cayman.

Confira algumas imagens:

Celebração dos países que já estão no Ano Novo - China
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - China Crédito: ADEK BERRY / AFP china
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - Tailândia
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - Tailândia Crédito: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - Austrália
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - Austrália Crédito: SAEED KHAN / AFP
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - Coreia do Sul
Celebração dos países que já estão no Ano Novo - Coreia do Sul Crédito: JUNG YEON-JE / AFP

 

