Já é 2026! Veja as imagens da festa em outros países

O ano de 2026 já chegou nas Filipinas (foto) e os fogos de artifício coloriu os céus em Makati / Crédito: JAMILLAH STA. ROSA / AFP

Ainda faltam algumas horas para os brasileiros celebrarem a chegada de mais um ano, mas ao redor do mundo, 2026 já é realidade. O primeiro a deixar 2025 foi Kiribati, território formado por 33 ilhas no Pacífico, às 7h (no horário de Brasília). Depois foram Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul, às 7h15, 10h e 12h, respectivamente.