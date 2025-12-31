Já é 2026! Veja as imagens da festa em outros países

Já é 2026! Veja as imagens da festa e quais países vão celebrar depois do horário de BrasíliaO primeiro país a entrar em 2026 foi Kiribati, às 7h (no horário de Brasília), seguido por Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul
Ainda faltam algumas horas para os brasileiros celebrarem a chegada de mais um ano, mas ao redor do mundo, 2026 já é realidade. O primeiro a deixar 2025 foi Kiribati, território formado por 33 ilhas no Pacífico, às 7h (no horário de Brasília).
Depois foram Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul, às 7h15, 10h e 12h, respectivamente.
Já às 13h, a China comemorou o Ano Novo do calendário gregoriano (a festa do Ano Novo Lunar, será apenas no dia 17 de fevereiro). No mesmo fuso, Hong Kong, Singapura e outros países da Ásia também festejaram com eventos e contagens regressivas.
Existem, ao todo, cerca de 39 fusos horários em uso no mundo, incluindo variações de 15, 30 ou 45 minutos em relação ao horário padrão, e as celebrações de Ano Novo vão durar mais de 26 horas.
Leia mais
Quem vai celebrar o Ano-Novo depois do horário de Brasília?
Quando o relógio der 0h em Brasília, Argentina, Chile, Uruguai, partes da Antártica, Paraguai, Guiana Francesa, Suriname, São Pedro e Miquelon e Ilhas Malvinas também entrarão em 2026.
Às 0h30, será a vez da Província de Terra Nova e Labrador do Canadá e à 1h, algumas regiões do Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana, Aruba, Guiana e 23 outros locais.
Às 2h, a comemoração será na Costa Leste dos EUA (incluindo Nova York, Washington, D.C. e Detroit), partes do Canadá, Colômbia, Equador, Peru, Cuba, Acre no Brasil, Panamá, uma pequena parte do México, Haiti, Bahamas, Ilhas Turks e Caicos, Jamaica, uma pequena região do Chile e Ilhas Cayman.
Confira algumas imagens:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente