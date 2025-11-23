Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Candidato do líder dos sérvios da Bósnia conquista Presidência (resultados parciais)

Autor AFP
O candidato do partido de Milorad Dodik, presidente destituído da entidade sérvia da Bósnia, venceu as eleições antecipadas para substituí-lo, apontam resultados parciais divulgados na noite deste domingo.

Sinisa Karan obteve 50,9% dos votos, contra 47,81% para o seu principal adversário, Branko Blanusa, segundo dados divulgados pela comissão eleitoral central após a apuração de quase 93% das mesas de votação.

Dodik foi destituído em agosto, após ser condenado por ignorar decisões de Christian Schmidt, supervisor do acordo de paz que permitiu manter a união na Bósnia desde o fim da guerra étnica dos anos 1990. O conflito dividiu o país em duas metades semiautônomas, a República Sérvia da Bósnia (RS) e a Federação da Bósnia e Herzegovina, ligadas por instituições centrais frágeis.

A votação de hoje era considerada um teste crucial para o partido nacionalista SNSD, de Dodik, há duas décadas à frente da entidade sérvia. "A eleição foi vencida pelo nosso candidato, isso é inquestionável", afirmou o presidente destituído, na sede do partido em Banja Luka.

Karan, 63, ex-ministro do Interior, é próximo de Dodik e vai liderar a RS por menos de um ano, até as eleições gerais de outubro de 2026.

Há 30 anos, a vida política e as leis da Bósnia são supervisionadas por um representante internacional encarregado de monitorar o cumprimento do acordo de paz de Dayton, um cargo ocupado por Schmidt há quatro anos.

