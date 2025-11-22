Veja repercussão da prisão de Bolsonaro na imprensa mundial

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, ainda em setembro, a 27 anos e três meses de prisão. Desde então, sua defesa argumenta para que a pena seja domiciliar / Crédito: Sergio Lima/AFP

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado, 22, ganhou repercussão em alguns dos principais veículos de imprensa internacionais, como The Guardian, Bloomberg e as agências AP e Reuters. As publicações destacaram as suspeitas de plano de fuga, assim como os meses de prisão domiciliar.

O britânico The Guardian destacou a prisão do Bolsonaro em sua homepage, com o título "Ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro é preso no Brasil". No texto, apontou que o motivo da prisão não estava claro inicialmente e contextualizou a convocação de uma vigília pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A agência The Associated Press (AP) publicou a matéria "Juiz brasileiro ordena prisão de Bolsonaro por suposto plano de fuga antes de cumprir pena na prisão". A notícia também foi destacada em sua página, além de ter sido distribuída e republicada para outros veículos internacionais, como o jornal norte-americano The Washington Post. Outra das maiores agências de notícias do mundo, a Reuters publicou a notícia "Ex-presidente do Brasil Bolsonaro é detido preventivamente pela polícia". A publicação chegou a falar com a defesa do ex-mandatário, assim como ressalta que ele estava em prisão domiciliar.

O magistrado citou a proximidade do condomínio de Bolsonaro com a Embaixada dos Estados Unidos e mencionou aliados do ex-chefe do Executivo que deixaram o País. A defesa de Bolsonaro afirmou que ainda não sabe os motivos da prisão preventiva e que estaria tentando acesso ao documento. Em setembro deste ano, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.