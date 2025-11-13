Porque os pilotos estão em greve na Latam?

A paralisação dos pilotos afeta 20 mil passageiros e busca reajuste salarial e melhores condições contratuais. / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

A Latam Airlines anunciou o cancelamento de 173 voos programados até segunda-feira, 17 de novembro, devido à greve dos pilotos no Chile. A paralisação foi convocada pelo Sindicato de Pilotos da Latam (SPL), que reivindica reajuste salarial e recuperação de benefícios reduzidos durante a pandemia. De acordo com a companhia aérea, cerca de 20 mil passageiros serão impactados pela suspensão das operações. A Latam afirmou que a maioria dos clientes afetados terá alternativas de voo dentro de 24 horas.

Aqueles que não conseguirem embarcar nesse prazo poderão remarcar sem custo adicional ou solicitar o reembolso integral do bilhete. Motivos da paralisação: salários e condições contratuais A greve começou na madrugada de quarta-feira, 12, após 97% dos pilotos votarem a favor da paralisação. O movimento ocorre depois do fracasso nas negociações coletivas entre o sindicato e a empresa, mediadas pela Dirección del Trabajo (DT), órgão trabalhista chileno. Os pilotos pedem a retomada dos salários praticados antes da pandemia de covid-19, quando os vencimentos foram reduzidos para evitar demissões e garantir a continuidade das operações da companhia, segundo informações do O Globo. Além do reajuste, eles também exigem melhores condições contratuais e recuperação de benefícios cortados durante o período crítico do setor aéreo.

O Sindicato de Pilotos da Latam representa cerca de 500 dos 900 profissionais da frota chilena. Já a Latam, maior companhia aérea da América do Sul, conta com mais de 350 aviões e 39 mil funcionários em toda a região. Greve na LATAM: voos nacionais são os mais afetados Segundo fontes próximas às negociações, a maioria dos cancelamentos ocorre em rotas domésticas no Chile, embora voos internacionais também sofram ajustes pontuais. A empresa informou que as medidas emergenciais continuarão válidas enquanto durar a greve, e que está empenhada em retomar as negociações para restabelecer as operações o mais rápido possível.

Plano de proteção: o que fazer se seu voo foi cancelado Para minimizar o impacto da paralisação, a Latam ativou seu plano de proteção que permite: Remarcação sem custo adicional, conforme disponibilidade;



Reembolso integral do valor da passagem;



Apoio para reacomodação em outros voos. A empresa reforça que as alternativas estão disponíveis para todos os passageiros com viagens marcadas até 17 de novembro.