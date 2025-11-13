Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Porque os pilotos estão em greve na Latam?

Com greve na Latam, entenda os motivos dos pilotos em paralisação

Greve cancela 173 voos e afeta 20 mil passageiros. Paralisação começou após impasse salarial e deve durar até 17 de novembro; companhia oferece remarcações e reembolsos
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Latam Airlines anunciou o cancelamento de 173 voos programados até segunda-feira, 17 de novembro, devido à greve dos pilotos no Chile. A paralisação foi convocada pelo Sindicato de Pilotos da Latam (SPL), que reivindica reajuste salarial e recuperação de benefícios reduzidos durante a pandemia.

De acordo com a companhia aérea, cerca de 20 mil passageiros serão impactados pela suspensão das operações. A Latam afirmou que a maioria dos clientes afetados terá alternativas de voo dentro de 24 horas.

Aqueles que não conseguirem embarcar nesse prazo poderão remarcar sem custo adicional ou solicitar o reembolso integral do bilhete.

Motivos da paralisação: salários e condições contratuais

A greve começou na madrugada de quarta-feira, 12, após 97% dos pilotos votarem a favor da paralisação. O movimento ocorre depois do fracasso nas negociações coletivas entre o sindicato e a empresa, mediadas pela Dirección del Trabajo (DT), órgão trabalhista chileno.

Os pilotos pedem a retomada dos salários praticados antes da pandemia de covid-19, quando os vencimentos foram reduzidos para evitar demissões e garantir a continuidade das operações da companhia, segundo informações do O Globo.

Além do reajuste, eles também exigem melhores condições contratuais e recuperação de benefícios cortados durante o período crítico do setor aéreo.

O Sindicato de Pilotos da Latam representa cerca de 500 dos 900 profissionais da frota chilena. Já a Latam, maior companhia aérea da América do Sul, conta com mais de 350 aviões e 39 mil funcionários em toda a região.

Greve na LATAM: voos nacionais são os mais afetados

Segundo fontes próximas às negociações, a maioria dos cancelamentos ocorre em rotas domésticas no Chile, embora voos internacionais também sofram ajustes pontuais.

A empresa informou que as medidas emergenciais continuarão válidas enquanto durar a greve, e que está empenhada em retomar as negociações para restabelecer as operações o mais rápido possível.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Plano de proteção: o que fazer se seu voo foi cancelado

Para minimizar o impacto da paralisação, a Latam ativou seu plano de proteção que permite:

  • Remarcação sem custo adicional, conforme disponibilidade;
  • Reembolso integral do valor da passagem;
  • Apoio para reacomodação em outros voos.

A empresa reforça que as alternativas estão disponíveis para todos os passageiros com viagens marcadas até 17 de novembro.

Quais os direitos como passageiro?

Se o seu voo foi cancelado, é importante manter a calma e exigir seus direitos de forma clara e documentada. No Brasil, as regras são definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), conforme a Resolução n.º 400, que garante:

  • Informação imediata sobre atrasos e cancelamentos;
  • Opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra via;
  • Assistência material (alimentação, hospedagem e transporte, conforme o tempo de espera).

Para conhecer seus direitos completos, acesse o site oficial da Anac.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar