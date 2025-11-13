Porque os pilotos estão em greve na Latam?

Com greve na Latam, entenda os motivos dos pilotos em paralisaçãoGreve cancela 173 voos e afeta 20 mil passageiros. Paralisação começou após impasse salarial e deve durar até 17 de novembro; companhia oferece remarcações e reembolsos
A Latam Airlines anunciou o cancelamento de 173 voos programados até segunda-feira, 17 de novembro, devido à greve dos pilotos no Chile. A paralisação foi convocada pelo Sindicato de Pilotos da Latam (SPL), que reivindica reajuste salarial e recuperação de benefícios reduzidos durante a pandemia.
De acordo com a companhia aérea, cerca de 20 mil passageiros serão impactados pela suspensão das operações. A Latam afirmou que a maioria dos clientes afetados terá alternativas de voo dentro de 24 horas.
Aqueles que não conseguirem embarcar nesse prazo poderão remarcar sem custo adicional ou solicitar o reembolso integral do bilhete.
Motivos da paralisação: salários e condições contratuais
A greve começou na madrugada de quarta-feira, 12, após 97% dos pilotos votarem a favor da paralisação. O movimento ocorre depois do fracasso nas negociações coletivas entre o sindicato e a empresa, mediadas pela Dirección del Trabajo (DT), órgão trabalhista chileno.
Os pilotos pedem a retomada dos salários praticados antes da pandemia de covid-19, quando os vencimentos foram reduzidos para evitar demissões e garantir a continuidade das operações da companhia, segundo informações do O Globo.
Além do reajuste, eles também exigem melhores condições contratuais e recuperação de benefícios cortados durante o período crítico do setor aéreo.
O Sindicato de Pilotos da Latam representa cerca de 500 dos 900 profissionais da frota chilena. Já a Latam, maior companhia aérea da América do Sul, conta com mais de 350 aviões e 39 mil funcionários em toda a região.
Greve na LATAM: voos nacionais são os mais afetados
Segundo fontes próximas às negociações, a maioria dos cancelamentos ocorre em rotas domésticas no Chile, embora voos internacionais também sofram ajustes pontuais.
A empresa informou que as medidas emergenciais continuarão válidas enquanto durar a greve, e que está empenhada em retomar as negociações para restabelecer as operações o mais rápido possível.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Plano de proteção: o que fazer se seu voo foi cancelado
Para minimizar o impacto da paralisação, a Latam ativou seu plano de proteção que permite:
- Remarcação sem custo adicional, conforme disponibilidade;
- Reembolso integral do valor da passagem;
- Apoio para reacomodação em outros voos.
A empresa reforça que as alternativas estão disponíveis para todos os passageiros com viagens marcadas até 17 de novembro.
Quais os direitos como passageiro?
Se o seu voo foi cancelado, é importante manter a calma e exigir seus direitos de forma clara e documentada. No Brasil, as regras são definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), conforme a Resolução n.º 400, que garante:
- Informação imediata sobre atrasos e cancelamentos;
- Opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra via;
- Assistência material (alimentação, hospedagem e transporte, conforme o tempo de espera).
Para conhecer seus direitos completos, acesse o site oficial da Anac.