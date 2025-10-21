Além da eutanásia: o que pode no Uruguai e é proibido no Brasil

Uruguai se torna o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia / Crédito: Reprodução/Freepik

O Uruguai se tornou o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia por meio de uma lei nacional. A decisão, aprovada pelo Parlamento na última quarta-feira, 15, representa um marco na região e reforça a imagem do país como uma das nações mais progressistas do continente.

O que é eutanásia e como será no Uruguai A eutanásia é o ato voluntário de provocar a morte de um paciente, de maneira assistida e sem dor, com acompanhamento médico. Geralmente, é solicitada por pessoas com doenças terminais, incuráveis ou em sofrimento físico insuportável. O termo vem do grego e significa “boa morte”, expressão cunhada pelo filósofo Francis Bacon no século XVII.

Pela nova lei uruguaia, qualquer adulto em fase final de doença incurável, que esteja mentalmente apto e apresente deterioração grave na qualidade de vida, pode solicitar a eutanásia.

O processo deverá ocorrer de forma voluntária e supervisionada por uma equipe médica. A prática, contudo, é restrita a cidadãos uruguaios e exige comprovação de que o paciente está consciente da decisão. No Brasil, a eutanásia é proibida e enquadrada como homicídio. Diferenças entre eutanásia, suicídio assistido e ortotanásia A eutanásia é diferente do suicídio assistido. No primeiro caso, o médico é quem aplica a substância letal. No segundo, o profissional apenas prescreve o medicamento, mas o próprio paciente realiza a administração. Ambos são ilegais no Brasil. Existe, porém, uma terceira prática: a ortotanásia, que ocorre quando o paciente decide interromper tratamentos que prolongariam artificialmente sua vida, optando por morrer de forma natural.

