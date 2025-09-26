Família encontra diamante 3 quilates balde e peneiras parque EUA

A família de Raynae Madison foi ao parque para celebrar um aniversário e encontrou um valioso diamante castanho de quase 3 quilates / Crédito: Divulgação/Parque Estadual Crater of Diamonds

Em uma visita a um parque estadual de Arkansas, nos Estados Unidos (EUA), uma família vinda do estado norte-americano de Oklahoma desenterrou um diamante castanho de quase três quilates. De acordo com comunicado do parque à imprensa, Raynae Madison e sua família visitaram o Parque Estadual Crater of Diamonds (“Cratera de Diamantes”, em inglês) no dia 13 de setembro para celebrar o aniversário do sobrinho, mas somente passou a repercutir após divulgação oficial do parque nesta semana.

Visita em família a parque nos EUA termina com achado de diamante marrom A ideia inicial era realizar uma comemoração em família no fim de semana, no único parque público do mundo onde qualquer pessoa pode procurar diamantes, além de outras pedras preciosas, e ficar com o que encontrar. Instalado em uma antiga cratera vulcânica, o parque atrai milhares de visitantes ao longo do ano que buscam a experiência de se tornarem “caçadores de diamantes” por um dia e, com um pouco de sorte, saírem de lá com uma bolada de dólares. | Leia também: Confira o esplendor dos diamantes e os grandes produtores mundiais | A passagem pelo parque mundialmente conhecido exigiu da família de Madison uma preparação para a busca por diamantes. Confiantes da própria sorte, mas sem esperar um achado tão valioso, o grupo passou por uma loja e comprou um simples kit de escavação de praia com baldes e poucas ferramentas para peneirar areia antes de ir ao parque de fato.

"Achei que era grande demais para ser um diamante" O diamante castanho de quase 3 quilates encontrado pela família de Madison é comprido e brilhante Crédito: Divulgação/Arkansas State Parks Chegando lá, Madison e seus parentes escolheram fazer as escavações em uma área de 14 hectares situada no lado norte da zona de busca de diamantes, próximo à trilha Prospector Trailhead. Após um tempo cavando, a família começou a peneirar a terra com as ferramentas que compraram. Nesse processo, Raynae notou uma pedra diferente. Ela era comprida e brilhante, o que lhe chamou atenção.

"Sinceramente, achei que era grande demais para ser um diamante", relembrou Madison sobre o momento em que encontrou a pedra preciosa. Ao mostrar a façanha à família, eles se dirigiram ao Centro de Descoberta de Diamantes do parque. Um diamante castanho de quase 3 quilates No Centro, a mulher relatou à equipe do Parque Estadual Crater of Diamonds que não estava certa do que tinha encontrado. Lá, a equipe especializada identificou que aquele objeto se tratava de um diamante de 2,79 quilates. O tipo encontrado é descrito como "marrom-chocolate", em tradução livre, e contém inclusões peculiares.