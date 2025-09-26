Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Família encontra diamante 3 quilates balde e peneiras parque EUA

Família encontra diamante marrom ao cavar com balde de praia e peneira em parque nos EUA

A família de Raynae Madison foi ao parque para celebrar um aniversário e encontrou um valioso diamante castanho de quase 3 quilates; confira
Atualizado às
Levi Macêdo/Especial para O POVO
Em uma visita a um parque estadual de Arkansas, nos Estados Unidos (EUA), uma família vinda do estado norte-americano de Oklahoma desenterrou um diamante castanho de quase três quilates. 

De acordo com comunicado do parque à imprensa, Raynae Madison e sua família visitaram o Parque Estadual Crater of Diamonds (“Cratera de Diamantes”, em inglês) no dia 13 de setembro para celebrar o aniversário do sobrinho, mas somente passou a repercutir após divulgação oficial do parque nesta semana. 

Visita em família a parque nos EUA termina com achado de diamante marrom

A ideia inicial era realizar uma comemoração em família no fim de semana, no único parque público do mundo onde qualquer pessoa pode procurar diamantes, além de outras pedras preciosas, e ficar com o que encontrar.

Instalado em uma antiga cratera vulcânica, o parque atrai milhares de visitantes ao longo do ano que buscam a experiência de se tornarem “caçadores de diamantes” por um dia e, com um pouco de sorte, saírem de lá com uma bolada de dólares.

| Leia também: Confira o esplendor dos diamantes e os grandes produtores mundiais |

A passagem pelo parque mundialmente conhecido exigiu da família de Madison uma preparação para a busca por diamantes.

Confiantes da própria sorte, mas sem esperar um achado tão valioso, o grupo passou por uma loja e comprou um simples kit de escavação de praia com baldes e poucas ferramentas para peneirar areia antes de ir ao parque de fato.

"Achei que era grande demais para ser um diamante"

Chegando lá, Madison e seus parentes escolheram fazer as escavações em uma área de 14 hectares situada no lado norte da zona de busca de diamantes, próximo à trilha Prospector Trailhead.

Após um tempo cavando, a família começou a peneirar a terra com as ferramentas que compraram. Nesse processo, Raynae notou uma pedra diferente. Ela era comprida e brilhante, o que lhe chamou atenção. 

"Sinceramente, achei que era grande demais para ser um diamante", relembrou Madison sobre o momento em que encontrou a pedra preciosa. Ao mostrar a façanha à família, eles se dirigiram ao Centro de Descoberta de Diamantes do parque.

Um diamante castanho de quase 3 quilates

No Centro, a mulher relatou à equipe do Parque Estadual Crater of Diamonds que não estava certa do que tinha encontrado.

Lá, a equipe especializada identificou que aquele objeto se tratava de um diamante de 2,79 quilates. O tipo encontrado é descrito como "marrom-chocolate", em tradução livre, e contém inclusões peculiares.

"Os diamantes castanhos de Crater of Diamonds surgem devido a um processo chamado deformação plástica, que cria falhas estruturais durante a formação ou o movimento do diamante no magma", explicou Emma O'Neal, intérprete do parque.

"Essas imperfeições refletem a luz vermelha e verde, combinando-se para fazer o diamante parecer castanho", concluiu a funcionária. Ainda não foi divulgado a estimava em dólares do quanto vale o achado da família. 

"Diamante William"

Segundo o comunicado, é comum que diversos frequentadores escolham nomear os diamantes que encontram no parque.

Madison optou por nomear sua pedra preciosa de Diamante William, em homenagem ao sobrinho aniversariante. A pedra preciosa encontrada pela família é o terceiro maior diamante já achado no local em 2025.

"Até agora, registramos quatro diamantes com mais de dois quilates", contou O’Neal. Até o momento, mais de 400 diamantes foram registrados no Parque Estadual Crater of Diamonds neste ano.

A área do parque corresponde a um terreno vasto de 323 hectares, tendo sido transformado em uma unidade ambiental estadual em 1972.

O primeiro achado de diamante no local, porém, data de 1906, quando o fazendeiro John Huddleston se deparou com uma pedra brilhante durante uma escavação. Desde então, cerca de 75 mil diamente foram desenterrados na região

