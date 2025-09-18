Barack Obama adverte sobre 'crise política sem precedentes' nos EUA após assassinato de Charlie Kirk

Getty Images O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertou para uma "crise política nunca vista antes" após o assassinato de Charlie Kirk, ativista de direita pró-Donald Trump. Em um evento na Pensilvânia na terça-feira (16/9), Obama disse que não conhecia Kirk e que discordava de muitas de suas opiniões — mas que seu assassinato era "horrível e uma tragédia".

O promotor do Condado de Utah, Jeffrey Gray, disse que Robinson havia enviado mensagens de texto que supostamente diziam que ele atirou em Kirk porque "estava farto de seu ódio". Antes da captura de Robinson, os principais aliados de Trump atribuíram a culpa pelo assassinato a ativistas de esquerda e à retórica de legisladores democratas e seus apoiadores. A procuradora-geral Pam Bondi sugeriu que o governo reprimirá o "discurso de ódio" – embora não haja uma lei específica sobre discurso de ódio nos EUA. O vice-presidente J.D. Vance liderou os apelos para expor pessoas que celebraram, toleraram o assassinato de Kirk ou o criticaram após sua morte.

"Chamem a atenção deles, avisem o empregador deles", disse Vance enquanto apresentava o podcast de Kirk. Falando em Erie, Pensilvânia, Obama disse: "Acho que em momentos como este, quando as tensões estão altas, parte do trabalho do presidente é unir as pessoas." Ele pediu aos americanos que "respeitem o direito dos outros de dizerem coisas com as quais discordamos profundamente".

Obama elogiou o governador de Utah, Spencer Cox, um republicano conservador que, segundo ele, demonstrou "que é possível discordarmos, respeitando um código básico de como devemos nos envolver no debate público". Ele também endossou a resposta do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um democrata, cuja residência oficial foi alvo de um ataque com bombas incendiárias no início deste ano, no que a polícia chamou de ataque direcionado. O ex-presidente contrastou essas reações com os comentários feitos por Trump e seus aliados.