Macabra Ilha das Bonecas no México inspira Lady Gaga e Tim Burton

Corpos de plástico nus ou vestidos com trapos, pendurados em árvores centenárias. Cabeças decepadas, cujos olhos de vidro observam o visitante. A macabra Ilha das Bonecas, na Cidade do México, assusta muitos, mas fascinou Lady Gaga e Tim Burton. A diva revolucionária do pop e o rei do cinema gótico americano combinaram visões e talento no sombrio, mas enérgico videoclipe de 'The Dead Dance'.

Este hino para as pistas de dança, cuja versão audiovisual foi lançada em setembro e dirigida por Burton, declara seu amor por duas expressões da cultura mexicana: o culto aos mortos e a própria Ilha das Bonecas, situada no coração dos milenares canais de Xochimilco. "É nesta parede que começa o vídeo (...) Se verificarem, aqui está, a posição dela [Lady Gaga] fica um pouco estranha, mas foi nesta parede", conta entusiasmado Juan Santana, sobrinho-neto de Julián Santana, o homem que, em 1950, construiu este espaço sombrio, mas fascinante. A parede faz parte da antiga cabana onde Don Julián descansava após seus dias como agricultor. Ele colecionou as bonecas durante mais de 50 anos, até a sua morte em 2001. - Bonecas protetoras -

Ao contrário do que se pensa, sua intenção ao reunir as bonecas e pendurá-las nas árvores não era assustar os vivos, mas os mortos. Especificamente, uma jovem mulher que morreu afogada e cujo corpo apareceu flutuando no canal. Após essa descoberta, o homem afirmava ver o espírito da falecida perseguindo-o. Aterrorizado pelas aparições, Julián não queria mais voltar à ilha, conta à AFP Juan, de 38 anos, que agora administra o local junto com seus irmãos Cristian e Rogelio. Em meio a tanta tribulação, o homem encontrou uma boneca delicada flutuando na água e a pendurou em uma árvore para secar.

"Don Julián percebeu que, ao pendurar a boneca, não ouvia mais a jovem nem via sua silhueta. Então, ele se propôs a coletar mais bonecas com vizinhos e familiares", conta seu sobrinho-neto. Esse primeiro brinquedo ainda está guardado junto com outros 1.500 que ele reuniu, incluindo Agustinita, "a queridinha" de Don Julián, que repousa em uma pequena réplica de uma trajinera — embarcação típica de Xochimilco — que se assemelha a um altar. "Agustinita aparece no vídeo da Lady Gaga dançando", diz Juan sorrindo.

- Em segredo - Tão fascinantes quanto a lenda são os detalhes da produção do vídeo, que foram mantidos em segredo até mesmo para os Santana. "Não sabíamos quem viria (...) Na verdade, não nos deixaram ficar aqui", explica Juan.