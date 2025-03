8 brinquedos para acalmar o cachorro 

Os brinquedos desempenham um papel essencial no bem-estar dos cachorros, indo além da diversão. Eles estimulam o físico e a mente, evitando comportamentos destrutivos e ajudando o animal a gastar energia de maneira saudável. Além disso, são uma excelente ferramenta para aliviar o estresse, reduzir a ansiedade e promover momentos de relaxamento, especialmente para cães que passam parte do dia sozinhos ou que têm tendência à agitação.

Os brinquedos de corda são excelentes para cães que gostam de puxar e mastigar. Eles oferecem estímulo físico e mental, ajudando a aliviar o estresse e canalizar a energia do animal. Além disso, quando usados em brincadeiras como cabo de guerra, fortalecem o vínculo entre tutor e cachorro. Esses brinquedos também contribuem para a higiene bucal, removendo resíduos de comida e massageando as gengivas.

7. Frisbees

Brincadeiras ao ar livre também ajudam a acalmar o cachorro. O frisbee é um brinquedo dinâmico que permite ao cão correr, saltar e buscar, proporcionando exercício intenso e estimulando o foco. A prática regular dessa atividade ajuda a gastar energia acumulada, prevenindo episódios de ansiedade e hiperatividade. Esse brinquedo é mais indicado para cachorros de médio e grande porte que gostam de desafios físicos.

8. Brinquedos de pelúcia com apito

Para cães que se sentem confortados por objetos macios, os brinquedos de pelúcia podem ser uma excelente opção. Alguns modelos vêm com apitos ou texturas diferenciadas que estimulam o instinto de caça e prendem a atenção do animal. Cachorros que têm apego emocional a determinados objetos podem se sentir mais seguros ao dormir ou descansar com uma pelúcia. No entanto, é importante supervisionar o uso, pois alguns cães podem destruir e ingerir partes do brinquedo.