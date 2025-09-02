Saúde de Trump: como está o presidente dos EUA após boatos?

Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica (CVI), uma condição vascular comum em pessoas acima dos 70 anos. / Crédito: Christopher Furlong / POOL / AFP

Na madrugada de sábado, 30, o boato de que Donald Trump, presidente dos EUA, estaria debilitado ou morto inundou a internet tornando-se o assunto mais comentado do X (antigo Twitter). Tais informações foram impulsionadas pelo esvaziamento de sua agenda oficial e por nenhuma declaração pública ter sido feita durante os últimos três dias. Porém, não havia nenhuma informação oficial sobre a saúde do americano.

Trump costuma ser uma figura bastante ativa e polêmica em suas aparições, tanto nas redes sociais quanto em eventos, o que causou dúvidas aos espectadores após dias distante da mídia. No último fim de semana, intensificaram-se nas redes sociais hashtags como “TRUMP IS DEAD” e “WHERE IS TRUMP?” (“Trump está morto” e “Onde está Trump?”, respectivamente). >> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Apesar das especulações infundadas sobre sua saúde, uma foto mostrando Trump aparentemente deixando a Casa Branca em companhia de seus netos e seguindo para um campo de golfe em Sterling, no estado da Virgínia, comprovou que o presidente permanece ativo e em plena forma.

O presidente foi flagrado no dia 1º de setembro, de traje típico, semblante tranquilo e companhia dos netos, o que ajudou a dissipar os boatos de forma decisiva. Saúde de Trump: esclarecimentos da equipe e declarações próximas O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, embora tenha mencionado estar preparado para assumir caso algo acontecesse, assegurou que o presidente está “em boa forma e com saúde incrível”, reforçando sua confiança em que Trump deverá cumprir integralmente o mandato, de acordo com entrevista ao USA Today. O filho do presidente, Eric Trump, também se manifestou com forte reprovação aos boatos, criticando a “especulação distorcida” e reafirmando a claridade e vigor do pai.

Na rede social Truth Social, Trump escreveu em letras maiúsculas: “NEVER FELT BETTER IN MY LIFE”, ou seja “nunca me senti tão bem”, desmentindo de forma categórica os rumores de que estaria debilitado ou ausente por motivos de saúde. Diagnóstico de doença crônica de Trump Desde fevereiro e março de 2025, foram notados hematomas visíveis nas mãos do presidente, especialmente no dorso da mão direita, imagens que se tornaram recorrentes e chamaram atenção ao não serem totalmente encobertas pela maquiagem utilizada. Em julho, foi revelado que Trump havia sido diagnosticado com insuficiência venosa crônica (CVI), uma condição vascular comum em pessoas acima dos 70 anos, que pode causar inchaço nos tornozelos e pernas.