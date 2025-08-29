Por que Trump mandou Serviço Secreto parar de proteger Kamala Harris

EPA/AP Como ex-vice-presidente, Harris tinha direito, por lei, a receber seis meses de segurança após deixar o cargo, período que havia sido prorrogado por mais um ano O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a proteção do Serviço Secreto para Kamala Harris, que havia sido estendida por Joe Biden antes de deixar o cargo, segundo um de seus assessores. Como ex-vice-presidente, Harris tinha direito, por lei, a receber seis meses de segurança após deixar o cargo em janeiro, período que venceria em julho.

Sua proteção havia sido silenciosamente prorrogada por mais um ano por uma diretriz assinada por seu ex-chefe, mas foi revogada por Trump em um memorando datado desta quinta-feira (28/8), segundo o documento visto pela BBC. A decisão ocorre pouco antes de Harris iniciar uma turnê nacional de divulgação do livro 107 Days (107 Dias, em português) — uma memória de sua breve e, em última análise, malsucedida campanha presidencial de 2024. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Harris enfrentou diversas ameaças à segurança durante seu período como vice-presidente 'Nada alarmante' Uma cópia de uma carta datada de 28 de agosto, vista pela BBC, instrui o Serviço Secreto a "descontinuar quaisquer procedimentos relacionados à segurança previamente autorizados por Memorando Executivo, além dos exigidos por lei", para Harris a partir de 1º de setembro. Um alto funcionário da Casa Branca confirmou a medida.

Fontes familiarizadas com a situação disseram à CBS, parceira da BBC nos EUA, que uma avaliação recente de ameaças não encontrou nada alarmante que justificasse a extensão da proteção além do período de seis meses garantido por lei. Em 2008, o Congresso dos EUA promulgou uma lei permitindo que o Serviço Secreto fornecesse proteção a ex-vice-presidentes, seus cônjuges e quaisquer filhos menores de 16 anos após deixarem o cargo. Já se passaram pouco mais de sete meses desde que Harris deixou o cargo no fim do governo Joe Biden, em janeiro.

O marido de Harris, Doug Emhoff, teve sua própria proteção encerrada em 1º de julho, ao fim do período previsto em lei. Harris perderá os agentes designados para protegê-la e proteger sua residência em Los Angeles, além da inteligência preventiva de ameaças, voltada a identificar e neutralizar possíveis riscos. O custo de proteções semelhantes, se financiadas de forma privada, poderia chegar a milhões de dólares por ano.