Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia; polícia investiga o caso

Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia; polícia investiga o casoO jovem estava acompanhado de um amigo que foi levado em estado grave para o hospital. O caso está sob investigação policial
Dois jovens brasileiros foram encontrados submersos em uma piscina privativa de um hotel de luxo em Mykonos, na Grécia. Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, já estava sem vida quando recebeu atendimento, enquanto Ryan Silveira, de 23, foi socorrido em estado grave e levado a um hospital.
O episódio ocorreu no último sábado, 23, e segue sob investigação das autoridades locais. As primeiras informações foram divulgadas pelo portal de notícias grego ProtoThema.
Yago era modelo e estava acompanhado do amigo, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira. De acordo com o site grego, os dois foram encontrados inconscientes por funcionários da limpeza, que perceberam um vazamento de água vindo do quarto onde eles estavam hospedados.
Ao entrarem no local, os funcionários encontraram os jovens submersos. Yago já estava morto quando os paramédicos chegaram, enquanto Ryan ainda apresentava sinais vitais e foi encaminhado em estado grave ao hospital.
Uma autópsia foi solicitada para identificar a causa exata da morte de Yago. O caso segue em investigação.
Ainda segundo o ProtoThema, durante a inspeção no quarto, a polícia encontrou na varanda uma seringa usada e quatro pequenos pacotes contendo um pó branco de origem desconhecida. Os materiais foram recolhidos e enviados para análise laboratorial.
Em nota, o Itamaraty afirma prestar a devida assistência consular aos familiares das vítimas.