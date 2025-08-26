Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia; polícia investiga o caso

Da direita para esquerda, o criador de conteúdo Ryan Silveira (hospitalizado) e o modelo Yago Luiz de Campos, encontrado morto / Crédito: Reprodução/ Redes Socaias

Dois jovens brasileiros foram encontrados submersos em uma piscina privativa de um hotel de luxo em Mykonos, na Grécia. Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, já estava sem vida quando recebeu atendimento, enquanto Ryan Silveira, de 23, foi socorrido em estado grave e levado a um hospital. O episódio ocorreu no último sábado, 23, e segue sob investigação das autoridades locais. As primeiras informações foram divulgadas pelo portal de notícias grego ProtoThema.