Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia; polícia investiga o caso

Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia; polícia investiga o caso

O jovem estava acompanhado de um amigo que foi levado em estado grave para o hospital. O caso está sob investigação policial
Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois jovens brasileiros foram encontrados submersos em uma piscina privativa de um hotel de luxo em Mykonos, na Grécia. Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, já estava sem vida quando recebeu atendimento, enquanto Ryan Silveira, de 23, foi socorrido em estado grave e levado a um hospital.

O episódio ocorreu no último sábado, 23, e segue sob investigação das autoridades locais. As primeiras informações foram divulgadas pelo portal de notícias grego ProtoThema.

LEIA TAMBÉM| Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Yago era modelo e estava acompanhado do amigo, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira. De acordo com o site grego, os dois foram encontrados inconscientes por funcionários da limpeza, que perceberam um vazamento de água vindo do quarto onde eles estavam hospedados.

Ao entrarem no local, os funcionários encontraram os jovens submersos. Yago já estava morto quando os paramédicos chegaram, enquanto Ryan ainda apresentava sinais vitais e foi encaminhado em estado grave ao hospital.

Uma autópsia foi solicitada para identificar a causa exata da morte de Yago. O caso segue em investigação.

Ainda segundo o ProtoThema, durante a inspeção no quarto, a polícia encontrou na varanda uma seringa usada e quatro pequenos pacotes contendo um pó branco de origem desconhecida. Os materiais foram recolhidos e enviados para análise laboratorial.

Em nota, o Itamaraty afirma prestar a devida assistência consular aos familiares das vítimas.

Leia mais

 

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar