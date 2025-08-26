Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela mobiliza Marinha diante do deslocamento militar dos EUA no Caribe

Autor Javier TOVAR
Tipo Notícia

A Venezuela informou nesta terça-feira (26) que vai patrulhar com drones e navios da Marinha suas águas territoriais, em meio a uma nova tensão com os Estados Unidos, que também anunciaram um deslocamento militar no Caribe Sul.

As autoridades venezuelanas já haviam informado, na véspera, a mobilização de 15 mil efetivos para a fronteira com a Colômbia também para operações antidrogas, enquanto o governo de Nicolás Maduro denuncia como uma "escalada de ações hostis" a movimentação americana.

A administração de Donald Trump, por sua vez, sustenta que executará operações contra o narcotráfico internacional, sem mencionar em nenhum momento a possibilidade de invadir a Venezuela.

Mas a mobilização de três destróieres lança-mísseis e 4 mil fuzileiros navais, aos quais se somam outros dois navios, coincide com o aumento da recompensa para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) pela captura de Maduro e a declaração como organização terrorista do chamado Cartel de los Soles, uma suposta narcoquadrilha que seria chefiada pelo presidente venezuelano.

Não há informações claras sobre para onde ou quando a frota americana chegará ao Caribe Sul.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, anunciou em um vídeo nas redes sociais um "importante desdobramento de drones com diferentes missões" e "percursos fluviais com infantaria da Marinha" no noroeste do país.

"Patrulhas navais no lago de Maracaibo, patrulhas navais no golfo da Venezuela e navios de maior porte mais ao norte em nossas águas territoriais", acrescentou.

- "Criar ansiedade" -

Maduro abriu o alistamento da Milícia Bolivariana, um corpo vinculado às Forças Armadas que integra civis e que seus críticos afirmam ter uma forte carga ideológica.

Segundo o presidente, a Venezuela já conta com cerca de 4,5 milhões de reservistas para enfrentar qualquer ameaça, número que especialistas contestam.

Uma possível invasão americana é um tema que surge nas ruas da Venezuela, entre piadas e preocupação, entre incrédulos e alguns opositores esperançosos.

No entanto, analistas veem distante o cenário de uma operação direta contra a Venezuela.

"Acho que o que estamos vendo representa uma tentativa de criar ansiedade nas esferas do governo e obrigar Maduro a negociar algo", explicou à AFP o analista Phil Gunson, do Crisis Group.

Caracas exigiu ainda nesta terça-feira, nas Nações Unidas, "o cessar imediato do deslocamento militar americano no Caribe", segundo um comunicado.

O chanceler Yván Gil pediu o "apoio" do secretário-geral da ONU, António Guterres, para "restabelecer o bom senso".

Trump impulsionou em seu primeiro governo (2017-2021) uma política de máxima pressão contra Maduro, com uma bateria de sanções que incluiu um embargo ao petróleo, ainda vigente.

Em seu segundo governo, no entanto, iniciou contatos precoces com o chavismo para coordenar a deportação de venezuelanos sem documentos nos Estados Unidos.

De fato, os aviões com deportados não pararam de chegar à Venezuela em meio à tensão.

O mesmo aconteceu com o petróleo. Depois de ordenar a suspensão das operações da gigante Chevron, Trump autorizou a renovação de uma licença especial que contorna o embargo.

"Todos os dias ficamos atentos a um navio, e a verdade é que os navios que estão saindo são de petróleo, alguns deles saíram da Chevron para os Estados Unidos", destacou na segunda-feira a vice-presidente e ministra de Hidrocarbonetos, Delcy Rodríguez.

