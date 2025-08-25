As exigências de Putin e o cenário mais provável para o fim da guerra na Ucrânia

(COMBO) Esta combinação de imagens criada em 18 de agosto de 2025 mostra o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, D.C., em 18 de agosto de 2025, e o presidente russo, Vladimir Putin, em Anchorage, Alasca, em 15 de agosto de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 18 de agosto que havia começado a organizar uma reunião de paz bidirecional entre o ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, a ser seguida por conversas tripartites envolvendo ele mesmo. "Após a conclusão das reuniões, liguei para o presidente Putin e comecei os preparativos para uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky", disse Trump após receber Zelensky e líderes europeus na Casa Branca. "Após essa reunião, teremos uma reunião tripartite, que seria composta pelos dois presidentes, além de mim." Líderes europeus se juntam ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump, em 18 de agosto, enquanto tentam encontrar uma maneira de encerrar a ofensiva russa. Os líderes que viajam a Washington na segunda-feira para se apresentar ao lado de Zelensky se autodenominam a "coalizão dos dispostos". Putin está no Alasca a convite de Trump, em sua primeira visita a um país ocidental desde que ele ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Após a reunião com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o líder russo Vladimir Putin apresentou um conjunto de exigências para um acordo de paz com a Ucrânia. Entre elas, a renúncia de Kiev em aderir à OTAN, a neutralidade frente ao Ocidente, a proibição de tropas estrangeiras em seu território e até limites para o seu próprio Exército. Inicialmente, soa como um pacote fechado de vitória para Moscou. Mas, ao observarmos o contexto geopolítico, é difícil acreditar que todas as condições possam ser aceitas. A exclusão da OTAN até pode se tornar moeda de negociação, mas aceitar restrições ao poder militar nacional é algo que não interessa nem aos ucranianos nem aos europeus. Um país que foi invadido duas vezes em menos de uma década dificilmente aceitará se desarmar. Do lado europeu, a preocupação é ainda mais direta: um exército ucraniano limitado equivaleria a deixar uma fronteira vulnerável diante da Rússia.



Esse arranjo pode até ser apresentado por Putin como conquista interna, mas, no fundo, representa um revés estratégico: a Rússia perderia qualquer influência sobre Kiev. Moscou poderia ficar com parte de Donbass e com a Crimeia, mas não teria mais poder de moldar o futuro da Ucrânia. Outro elemento que pressiona Moscou a negociar são os sinais recentes de desgaste internacional. Sanções a aliados pressionam a Rússia Ameaças de sanções secundárias contra Brasil, China e Índia, parceiros estratégicos do comércio russo, acenderam um alerta. A Índia já foi alvo de tarifas de 50% impostas pelo governo Trump por conta de suas transações com Moscou, o que mostra que até grandes economias emergentes podem ser punidas.

Esse isolamento em potencial pesa. Sem apoio econômico de China, Índia e Brasil, a Rússia fica restrita a parceiros secundários como Irã e Coreia do Norte, o que não sustenta a imagem de potência global. O próprio Brasil, embora adote discurso de neutralidade, não arriscará perder acesso aos mercados ocidentais em defesa de Putin. É esse contexto que explica a súbita disposição russa em colocar propostas de paz na mesa.

