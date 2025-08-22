Perspectivas de reunião Putin-Zelensky pela paz na Ucrânia se dissipam

As possibilidades de uma cúpula entre os líderes da Rússia e da Ucrânia se esvaíram nesta sexta-feira (22), quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu cansar-se de seus esforços pela paz e Moscou derrubou as tentativas de pôr fim à guerra. Trump havia gerado expectativas na segunda-feira ao afirmar que os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky, haviam concordado em um encontro cara a cara, mas nesta sexta-feira assegurou que tal reunião era tão difícil quanto misturar "óleo e vinagre".

"Veremos se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Sabe, é um pouco como óleo e vinagre. Eles não se dão muito bem, por razões óbvias", disse Trump a jornalistas em Washington. O chanceler russo, Serguei Lavrov, por sua vez, descartou o encontro ao afirmar que não havia "nenhuma reunião prevista" entre os líderes das nações em conflito desde a invasão russa da Ucrânia em 2022. Trump especificou aos repórteres que Moscou poderia enfrentar sanções generalizadas, mas também poderia não acontecer nada. "Para dançar tango, é preciso de duas pessoas", apontou o presidente republicano no Salão Oval.

Trump reiterou que se dava "duas semanas" para tomar uma decisão sobre os esforços de paz na Ucrânia. "Será uma decisão muito importante, e serão sanções, tarifas massivas ou ambos, ou não faremos nada e diremos: 'É a luta de vocês'", afirmou. - Reunião em suspenso -

No Salão Oval, o bilionário de 79 anos também mostrou uma fotografia em que aparece com Putin durante sua reunião na semana anterior no Alasca, e precisou que a imagem havia sido enviada pelo presidente russo. "Vou autografá-la", declarou Trump. Após o encontro com Putin, o presidente americano se reuniu com Zelensky na segunda-feira na Casa Branca.

Ele quer sentá-los juntos à mesma mesa, mas o encontro parece estar em perigo no momento. Questionando a legitimidade do presidente ucraniano, o chefe da diplomacia russa repetiu as reivindicações do Kremlin. Putin "está disposto a se reunir com Zelensky quando uma agenda para a cúpula estiver pronta", declarou Lavrov nesta sexta-feira em entrevista à rede americana NBC News.