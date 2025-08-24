Quirguistão suspende buscas por alpinista presa há 11 dias em pico

Quirguistão suspende buscas por alpinista presa há 11 dias em picoOs socorristas classificaram a operação como "impossível" devido às condições extremas do local
As autoridades do Quirguistão anunciaram neste sábado, 24, a suspensão das operações de resgate da alpinista russa Natalia Nagovitsyna, 48, que está presa há 11 dias no Pico Vitória, a montanha mais alta do país, com 7.439 metros. Os socorristas classificaram a operação como “impossível” devido às condições extremas do local.
Nagovitsyna quebrou a perna no dia 12 de agosto, quando escalava a cerca de 7.000 metros de altitude — uma das zonas mais perigosas da montanha. Desde então, várias tentativas de resgate fracassaram. “Sabemos onde se encontra, mas é impossível acessar”, declarou Dmitri Grekov, chefe do campo base, à agência russa TASS.
Condições extremas
As noites no pico registram temperaturas de até –30 ºC, com rajadas de vento e nevascas intensas. Grekov destacou que nunca houve evacuação de alpinistas nessa altitude no Pico Vitória sem o uso de helicópteros. No entanto, o país não dispõe de aeronaves capazes de realizar uma operação desse nível.
Leia mais
Segundo o Ministério de Situações de Emergência do Quirguistão, “todos os especialistas e alpinistas concordam que, infelizmente, ela não está mais viva”.
Tragédias durante o resgate
As tentativas de salvamento já resultaram em outras fatalidades. No dia 15 de agosto, o alpinista italiano Luca Sinigaglia morreu ao tentar socorrer Nagovitsyna. Um helicóptero de resgate também sofreu um acidente na região, enquanto outro grupo de escaladores precisou interromper a subida após o líder sofrer um mal-estar grave.
A tragédia de Natalia Nagovitsyna ecoa outra perda em sua vida. Seu marido, também alpinista, morreu em 2021 após sofrer um derrame cerebral durante uma escalada ao Khan Tengri, montanha de 7.010 metros localizada no Cazaquistão, também na Ásia Central.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente