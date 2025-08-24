Quirguistão suspende buscas por alpinista presa há 11 dias em pico

Temperaturas chegam a –30 °C no local durante a noite / Crédito: Reprodução: ARSENY MAMASHEV/AFP

As autoridades do Quirguistão anunciaram neste sábado, 24, a suspensão das operações de resgate da alpinista russa Natalia Nagovitsyna, 48, que está presa há 11 dias no Pico Vitória, a montanha mais alta do país, com 7.439 metros. Os socorristas classificaram a operação como “impossível” devido às condições extremas do local. Nagovitsyna quebrou a perna no dia 12 de agosto, quando escalava a cerca de 7.000 metros de altitude — uma das zonas mais perigosas da montanha. Desde então, várias tentativas de resgate fracassaram. “Sabemos onde se encontra, mas é impossível acessar”, declarou Dmitri Grekov, chefe do campo base, à agência russa TASS.