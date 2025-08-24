Sob os olhares de Ancelotti e sem Neymar, Santos perde para o Bahia

Sob os olhares de Ancelotti e sem Neymar, Santos perde para o BahiaBahia faz 2 a 0 no Santos na Fonte Nova, chega a 36 pontos no Brasileirão graças aos gols de Luciano Juba e Lucho Rodríguez
Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, o Bahia venceu o Santos por 2 a 0 na Fonte Nova, neste domingo (24). O duelo foi válido pela 21ª rodada do Brasileirão e contou com gols de Luciano Juba, e Lucho Rodríguez, um em cada tempo.
Outro técnico que esteve no estádio foi o argentino Juan Pablo Vojvoda. Apresentado no último sábado (23), ele iniciará o seu trabalho no Santos nesta semana, com a missão de impedir o rebaixamento do time. O Peixe, aliás, foi comandado interinamente por Matheus Bachi.
Com o triunfo, o Bahia aparece em quarto lugar, com 36 pontos, mas em 19 partidas. Já o Santos, que não contou com o suspenso Neymar, está em 15º, com 21 pontos.
Tricolor domina os 90 minutos e vence com louvor
O Bahia tomou um susto logo aos 7 minutos, quando Ademir saiu machucado e precisou ser substituído por Cauly, que viria a ter grande atuação. Cinco minutos depois, o lateral-esquerdo Luciano Juba abriu o placar em belo chute de fora da área com assistência de Everton Ribeiro.
Cauly, por sua vez, quase ampliou aos 25 ao receber cruzamento de Kayky, se antecipou a Luan Peres e quase marcou em chute com o lado do pé. Acevedo levou perigo ao Santos novamente, enquanto o Peixe respondeu com Rollheiser, mas só aos 36 minutos.
O Bahia voltou do intervalo com Lucho Rodríguez no lugar de Willian José. O atacante urugaio teve sua primeira finalização com menos de 5 minutos. O Peixe, portanto, seguiu com a intensidade da primeira etapa e chegou novamente com Cauly. Jean Lucas exigiu linda defesa de Brazão pouco depois, mas o lance foi anulado por impedimento.
A insistência do Tricolor foi, enfim, premiada. Afinal, aos 15, Everton Ribeiro deu nova assistência, arrancou pela direita e encontrou belo passe para Lucho. Ele não desperdiçou e fez 2 a 0. O Santos, que já encontrava dificuldades para jogar, pareceu se entregar e viu o Bahia perder mais oportunidades. Assim como aconteceu na etapa inicial, o Peixe só teve uma grande chance no segundo tempo: aos 44, com Rollheiser da entrada da área.
Próximos compromissos
O Bahia agora recebe o Fluminense na quinta-feira (25), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30. Já no domingo (31), o Tricolor visita o Mirassol pelo Brasileirão. O Santos, que não disputa outras competições em paralelo, receberá o Fluminense no domingo, às 16h.
BAHIA X SANTOS
21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 24/08/2025
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Público: 45.813
Gol: Luciano Juba, aos 12 /1ºT (1-0) e Lucho Rodríguez, aos 15 /2ºT (2-0)
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende, 26’/2ºT) Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 26’/2ºT); Kayky (Tiago, 19’/2ºT), Ademir (Cauly, 7’/1ºT) e Willian José (Lucho Rodríguez – intervalo) Técnico: Rogério Ceni
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius, 28’/2ºT) Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza, 40’/2ºT) ; João Schmidt (Hyan, 40’/2ºT) Rincón e Gabriel Bontempo (Caballero, 10’/2ºT); Barreal, Rollheiser e Tiquinho (Deivid Washington, 28’/2ºT) Técnico: Matheus Bachi
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Acevedo (BAH); Rollheiser (SAN)
Cartões vermelhos: