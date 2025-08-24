Imigração dos EUA detém brasileira trans; amigas denunciam violência

Imigração dos EUA detém brasileira trans; amigas denunciam violênciaA mulher estava prestes a lanchar com amigas dentro de um carro quando foram bloqueadas por três agentes de segurança à paisana. Ela está detida em prisão masculina
Uma brasileira transgênero chamada Alice Barbosa, de 28 anos, foi presa por agentes de imigração na tarde desse sábado, 23, em Maryland, nos Estados Unidos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.
A mulher havia acabado de entrar no carro de uma amiga, acompanhada de uma colega, para lanchar. Outro veículo bloqueou a saída do grupo, contou a condutora do automóvel. Três homens à paisana saíram do segundo carro e ordenaram que as mulheres descessem.
A motorista relatou que inicialmente pensou se tratar de um assalto, por isso trancou as portas do carto. Ao abaixar um pouco o vidro, um dos agentes forçou a abertura completa da janela.
Segundo uma das mulheres presentes, os agentes afirmaram que apenas Alice seria presa, mas que as outras poderiam ser detidas também, caso não colaborassem com a ação.
Imagens registraram Alice sendo algemada bruscamente e um dos agentes a puxando para fora do carro pelo pescoço. O homem então deu voz de prisão a ela e a acusou de não respeitar a data de retorno para o país de origem.
Um dos policiais menciona condenações passadas no território americano. Amiga de Alice revelou que teria relação com uma ocasião em que a brasileira foi abordada por posse de maconha no estado do Texas.
Ainda não há mais detalhes sobre o status migratório de Alice Barbosa. Ainda conforme a Folha, ela mora nos EUA há ao menos cinco anos e aguarda resposta a um pedido de asilo.
“Estamos buscando mais informações sobre a prisão e o motivo de justamente ela ter sido o alvo”, afirmou a advogada de Alice, que não teve o nome revelado pela Folha de S. Paulo.
Leia mais
Desrespeito a pronome e temor por Alice
Durante a abordagem, os policiais insistiram em se referir a Alice no masculino, e foram corrigidos pelas amigas. As pessoas próximas à mulher temem que ela seja alocada junto de detentos homens.
As amigas afirmam que Alice está detida em área isolada de uma prisão masculina no estado da Virgínia.
Ainda de acordo com a Folha, outra amiga da jovem conversou com a mãe dela, que mora no Brasil, além de ter procurado o consulado brasileiro nos EUA.
Somente a partir desta segunda, 25, é que o órgão poderia atuar no caso, informou um representante, e que diversos brasileiros detidos aguardam auxílio do governo brasileiro.
Antra se manifesta sobre o caso
A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) se manifestou na tarde deste domingo, 24, para manifestar preocupação e indignação com o caso.
O órgão encaminhou ofício com urgência aos ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), das Relações Exteriores (MRE) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP); às secretarias e aos conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e de Enfrentamento à Violência contra Mulheres.
A Antra solicitou que os destinatários apurem o estado atual de Alice, garantam acompanhamento jurídico e consular, assegurem acolhimento a ela em caso de deportação, avaliem medidas de proteção a trans e travestis imigrantes nos EUA, publiquem recomendações oficiais e emitam posicionamento.
Ainda, a associação enfatizou que o governo de Donald Trump promove “uma ofensiva sistemática contra a população trans”, citando medidas recentes como a revogação do reconhecimento legal do gênero autodeclarado no país.
“Tais medidas já afetaram inclusive cidadãs brasileiras, como as deputadas Erika Hilton e Duda Salabert, que tiveram seus gêneros desconsiderados em vistos emitidos pelas autoridades norte-americanas”, escreveu o órgão.
Procurado pelo portal Terra, o Itamaraty não se manifestou até o momento.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente