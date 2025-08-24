Imigração dos EUA detém brasileira trans; amigas denunciam violência

Imagens de vídeo divulgado pela Folha de S.Paulo mostram truculência dos agentes de segurança contra a brasileira / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Uma brasileira transgênero chamada Alice Barbosa, de 28 anos, foi presa por agentes de imigração na tarde desse sábado, 23, em Maryland, nos Estados Unidos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. A mulher havia acabado de entrar no carro de uma amiga, acompanhada de uma colega, para lanchar. Outro veículo bloqueou a saída do grupo, contou a condutora do automóvel. Três homens à paisana saíram do segundo carro e ordenaram que as mulheres descessem.

A motorista relatou que inicialmente pensou se tratar de um assalto, por isso trancou as portas do carto. Ao abaixar um pouco o vidro, um dos agentes forçou a abertura completa da janela. Segundo uma das mulheres presentes, os agentes afirmaram que apenas Alice seria presa, mas que as outras poderiam ser detidas também, caso não colaborassem com a ação. Imagens registraram Alice sendo algemada bruscamente e um dos agentes a puxando para fora do carro pelo pescoço. O homem então deu voz de prisão a ela e a acusou de não respeitar a data de retorno para o país de origem. Imagens de vídeo divulgado pela Folha de S.Paulo mostram truculência dos agentes de segurança contra a brasileira Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Um dos policiais menciona condenações passadas no território americano. Amiga de Alice revelou que teria relação com uma ocasião em que a brasileira foi abordada por posse de maconha no estado do Texas. Ainda não há mais detalhes sobre o status migratório de Alice Barbosa. Ainda conforme a Folha, ela mora nos EUA há ao menos cinco anos e aguarda resposta a um pedido de asilo. “Estamos buscando mais informações sobre a prisão e o motivo de justamente ela ter sido o alvo”, afirmou a advogada de Alice, que não teve o nome revelado pela Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a Folha, outra amiga da jovem conversou com a mãe dela, que mora no Brasil, além de ter procurado o consulado brasileiro nos EUA. Somente a partir desta segunda, 25, é que o órgão poderia atuar no caso, informou um representante, e que diversos brasileiros detidos aguardam auxílio do governo brasileiro.

Antra se manifesta sobre o caso A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) se manifestou na tarde deste domingo, 24, para manifestar preocupação e indignação com o caso.