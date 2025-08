Hiroshima pede para mundo abandonar armas nucleares 80 anos após bombardeio

O Japão recorda na quarta-feira, 6, o 80º aniversário do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima com uma cerimônia que deve reunir um número recorde de países representados, em um contexto marcado por pedidos pelo abandono das armas nucleares e as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Às 8h15min do dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a bomba atômica sobre a cidade japonesa, uma ação que matou quase 140.000 pessoas. Três dias depois, um projétil similar foi lançado sobre Nagasaki e provocou aproximadamente 74.000 mortes.