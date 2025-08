Jovens católicos se reúnem em Roma para vigília com o papa

Desde as primeiras horas de sábado, milhares de jovens peregrinos dispostos a passar a noite ao ar livre se instalaram, com mantas e colchões, no amplo espaço aberto do bairro de Tor Vergata, ao leste de Roma, onde o papa conduzirá a vigília.

Jovens católicos de todo o mundo começaram a se reunir em Roma neste sábado (2) para participar de uma vigília de oração com o papa Leão XIV, o ponto culminante do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, que espera reunir quase um milhão de fiéis.

O líder dos 1,4 bilhão de católicos no mundo, que foi recebido como uma estrela do rock na segunda-feira à noite na Praça de São Pedro, chegará de helicóptero a Tor Vergata e deve acenar para a multidão do "papamóvel".

Astrid Colin, uma francesa de 18 anos, aguarda com ansiedade pelo "momento de compartilhar". "Onde eu moro, é necessário viajar 20 km para ir à missa. É muito estranho, de repente, estar cercada por muitas igrejas, com pessoas que compartilham minha mesma fé", explicou à AFP.

A organização do evento representou um desafio logístico extraordinário para as autoridades, com quase 10.000 pessoas mobilizadas, entre policiais e funcionários da proteção civil, e medidas de saúde — distribuição de garrafas de água e pulverizadores — para ajudar os participantes a suportar o calor do verão romano.

- Confessionário gigante -

Do Coliseu até as imediações do Vaticano, ondas de peregrinos, com as bandeiras de seus países, lotaram durante toda a semana os transportes e as avenidas da capital italiana em um ambiente festivo, entre apresentações musicais, conferências e orações.