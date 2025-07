Terremoto na Rússia causa tsunami; vídeos flagram o momento

Alerta de tsunami na Rússia / Crédito: Foto por HANDOUT / Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences / AFP

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo oeste da Rússia na manhã desta quarta-feira, 30, pelo horário local e provocou um tsunami no norte do Oceano Pacífico. O epicentro do tremor foi na Península de Kamchatka. A cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky registrou danos em imóveis e cortes no fornecimento de energia e nos serviços de celular, mas ninguém ficou ferido gravemente, segundo as autoridades locais.

No entanto, vídeos gravados por moradores locais deram revelam um rastro de destruição causado pelo tsunami e os impactos na vida marinha da região. A seguir, veja os vídeos: Diferente de como são retratados em filmes, os tsunamis se comportam de maneira diferente e seu perigo reside justamente na forma como acontecem. Ao invés de ondas gigantescas, o fator mais catastrófico dos tsunamis é a velocidade na qual eles podem invadir quilômetros da costa. Viajando a 800 km/h no oceano, tsunamis inundam rapidamente tudo que estiver na frente como uma maré que sobe repentinamente, levando carros, casas e até mesmo pessoas com muita força. Um dos vídeos do tsunami na Rússia que circula nas redes sociais exibe um grupo de pessoas ilhadas dentro de um carro junto com um cachorro. O responsável por gravar sobe no teto do veículo e mostra a paisagem inundada, enquanto o grupo aguarda por algum tipo de resgate.

Outro vídeo gravado de um ponto aparentemente seguro, mostra a parte costeira da cidade de Kamchatka inundada, com prédios inteiros sendo levados pela força da água.