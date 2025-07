Japão rebaixa alertas de tsunami para várias regiões do país

A agência meteorológica do Japão rebaixou nesta quarta-feira(30) os alertas de tsunami emitidos para uma ampla faixa do arquipélago após um terremoto de magnitude 8,8 na costa da Península de Kamchatka, na Rússia, embora tenha mantido os alertas para as áreas ao norte inalterados.

Os alertas para a região de Ibaraki, no leste do Japão, e para o sul, até Wakayama, foram rebaixados para "advertências", informou a agência meteorológica do Japão em seu site.