Mais de 20 pessoas ficam feridas após veículo atingir multidão em Los Angeles

A polícia ainda investiga as circunstâncias do atropelamento e não há informações sobre a identidade do motorista ou motivações

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do total de vítimas, cinco estão em estado considerado crítico, enquanto cerca de dez apresentam ferimentos graves, conforme estimativa do LAFD.

As autoridades seguem no local coordenando os atendimentos e levando as vítimas para hospitais da região. A polícia ainda investiga as circunstâncias do atropelamento e não há informações sobre a identidade do motorista ou uma possível motivação para o ataque.