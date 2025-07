Pelo menos três mortos em 'incidente' no centro de treinamento da polícia de Los Angeles

Bondi disse no X ter sido informada "sobre o que parece ser um terrível incidente que causou a morte de ao menos três pessoas em um centro de treinamento policial em Los Angeles".

De acordo com a mídia local, houve uma explosão no centro de treinamento Biscailuz, localizado no leste da cidade californiana.

"Um forte ruído foi ouvido no centro de treinamento Biscailuz por volta das 7h30" locais, disse à AFP a assessoria de imprensa do Departamento do Xerife, que descreveu o ocorrido como um "incidente".

Outras três pessoas ficaram feridas, afirmou o departamento, que ainda não confirmou vítimas fatais.

Segundo o jornal Los Angeles Times, tropas transportavam um objeto que foi recuperado em um alerta de bomba quando a explosão aconteceu.