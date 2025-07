Tiroteios e bombardeios matam 59 palestinos em Gaza em um único dia

Vítimas buscavam comida e foram atingidas em ataques aéreos. Conflito já está no 21º mês, com aumento da fome e impasse nas negociações por cessar-fogo

Além do massacre em Rafah, bombardeios israelenses atingiram áreas residenciais em Deir al-Balah e Khan Younis, matando pelo menos 28 pessoas, incluindo quatro crianças. O Hospital dos Mártires de Al-Aqsa confirmou 13 mortes em Deir al-Balah, enquanto o Hospital Nasser registrou outras 15 em Khan Younis. Os ataques ocorreram sem aviso prévio, de acordo com autoridades hospitalares palestinas.

As vítimas baleadas estavam a caminho de uma base da Fundação Humanitária de Gaza, apoiada por Israel. A Cruz Vermelha informou que seu hospital de campanha recebeu mais de 100 feridos, a maioria com ferimentos à bala.

Enquanto isso, as negociações para um cessar-fogo permanecem estagnadas, mesmo após dois dias de reuniões entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Trump havia prometido progresso no acordo com o Hamas, mas até o momento não há sinal de trégua.

Organizações internacionais, como a ONU e a Cruz Vermelha, enfrentam dificuldades crescentes para operar em Gaza, devido às restrições militares israelenses, à insegurança nas ruas e aos saques causados pelo colapso da ordem pública.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 57.800 palestinos foram mortos desde o início do conflito, em outubro de 2023, sendo mais da metade mulheres e crianças. Os números são reconhecidos como as estimativas mais confiáveis pela ONU, apesar de o ministério ser controlado pelo Hamas e não diferenciar entre civis e combatentes nas estatísticas.

Do lado israelense, o conflito começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que deixou quase 1.200 mortos e 251 pessoas sequestradas. Cerca de 50 reféns ainda estão em poder do grupo, segundo o governo israelense, e pelo menos 20 estariam vivos.