Avião retorna após mulher ler 'descanse em paz' em celular de passageiro

Avião que partia de San Juan, em Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, realizou pouso de emergência após alerta de passageira

Piloto, tripulação e os 193 passageiros a bordo do voo da American Airlines que partia de San Juan, em Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, foram surpreendidos com um retorno de emergência cerca de 30 minutos após a decolagem.

O avião voltou ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz porque uma passageira leu uma mensagem considerada "suspeita" no celular de outro viajante.