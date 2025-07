Liverpool homenageia Diogo Jota em amistoso de pré-temporada

Jota, que se casou com sua companheira e mãe de seus três filhos onze dias antes do acidente, morreu em 3 de julho junto com seu irmão André Silva, depois que a Lamborghini em que viajavam saiu da estrada no noroeste da Espanha e pegou fogo.

Antes da partida, o hino do Liverpool foi tocado no Deepdale, estádio do Preston North End, enquanto Ben Whiteman, capitão do time da segunda divisão inglesa, depositou uma coroa de flores em frente às arquibancadas visitantes.

As duas equipes entraram em campo usando braçadeiras pretas e observaram um minuto de silêncio antes do início do jogo.

"O que me conforta em tudo isso é que, em seu último mês de vida, ele foi um campeão em tudo", disse Slot em uma entrevista antes do jogo.

"Um campeão para a família, o que é o mais importante, porque ele se casou. Um campeão para o país, porque venceu a Liga das Nações com um país que significava muito para ele, pois sempre trazia a bandeira para as nossas comemorações", lembrou.