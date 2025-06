19 brasileiros são resgatados após ficarem presos em nevasca no Chile

De acordo com o periódico local “El Diario de Antofagasta”, um caminhão havia atravessado a estrada devido à neve acumulada e bloqueou a passagem de outros veículos. O informe aponta que as condições extremas (temperaturas próximas a -7°C e até 60 cm de neve acumulada em algumas áreas) dificultaram a movimentação das equipes de resgate.

Além dos brasileiros, a prefeitura de San Pedro de Atacama, no Chile, também indicou o resgate dos ocupantes de oito caminhões e três veículos particulares.

19 brasileiros são resgatados: operação conjunta auxiliou o retorno; vídeo



O perfil dos Carabineiros da Região de Antofagasta chegou a compartilhar, na tarde desta quinta-feira, 26, que permanecia em operação de resgate na rota. Além do km 63, um ônibus com 20 passageiros foi localizado e evacuado pelo Exército do Chile.

Anteriormente, eles também apresentaram relatório sobre o trabalho dos Carabineros da Prefeitura de El Loa, ao lado dos bombeiros e equipes de resgate andino, com o objetivo de resgatar 27 pessoas isoladas pelo vento forte e pela neve.