Confira os últimos acontecimentos no conflito Irã, Israel e EUA nesta segunda, 23

Após ofensiva dos EUA, Irã atacou bases americanas no Catar, que diz estar no direito de responder militarmente

“A operação (de lançamentos) de mísseis iranianos contra as bases americanas localizadas no Catar e no Iraque começou e tem o nome de 'Bênção da Vitória'”, reportou, por sua vez, a agência oficial de notícias Irna.

O Irã lançou mísseis contra a base aérea americana de Al Udeid, no Catar, nesta segunda-feira, 23, segundo informações da televisão estatal iraniana. A base, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, abriga mais de 10 mil soldados.

As explosões foram ouvidas no centro de Doha e em Lusail, ao norte da capital, e projéteis foram vistos no céu.

Jornalistas da AFP ouviram explosões no Catar, onde fica a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, pouco depois de o país fechar seu espaço aéreo, em meio à guerra entre Israel e Irã, e após os bombardeios americanos o território iraniano.

O ataque iraniano ocorre dois dias após uma ofensiva conduzida pelos Estados Unidos no sábado, 21, chamada de “Operação Martelo da Meia-Noite”. A ação teve como alvos principais as instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Esfahan, utilizando aeronaves e mísseis com capacidade de penetração em bunkers subterrâneos.

A Casa Branca confirmou, por meio de um alto funcionário, que o governo Trump está ciente e monitora de perto as potenciais ameaças à base aérea. Segundo um funcionário norte-americano, no Catar, ataque desta

De acordo com um oficial israelense, seis mísseis foram disparados no ataque iraniano. Além do alvo militar, foram registradas diversas explosões em Doha, capital do Catar, o que aumentou a tensão na região. Um porta-voz dos Emirados Árabes Unidos informou que o país está monitorando de perto a escalada dos confrontos.

O Pentágono tem 40 mil pessoas espalhadas no Oriente Médio. Na região, há 2 pontos estratégicos na rota do petróleo. Um deles é o Estreito de Ormuz, que teve o fechamento aprovado pelo Parlamento Iraniano após ataque dos EUA.

O Pentágono revelou que a operação incluiu uma manobra de distração com bombardeiros usados como isca, o que teria garantido o fator surpresa no ataque. Em resposta à ofensiva americana, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, declarou no domingo, 22, que “o inimigo sionista cometeu um grande erro” e que “deveria ser punido”.

"Em resposta à ação agressiva e insolente dos Estados Unidos contra os locais e instalações nucleares do Irã, as poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã atacaram a base aérea americana de Al Udeid", no Catar, afirmou o conselho em um comunicado.

O Conselho de Segurança Nacional do Irã confirmou ter atacado a maior base militar dos Estados Unidos no Catar, mas acrescentou que essa ação não representava "nenhuma ameaça" para o Catar.

Após ofensiva dos EUA contra instalações nucleares do Irã, demais bases americanas no Oriente Médio estão vulneráveis. Além do Catar e Iraque, alvos de ataques nesta segunda, há bases no Bahrein e Kuwait.

O número de mísseis utilizados "foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos usaram ao atacar as instalações nucleares iranianas", acrescentou. "Esta ação não representa nenhuma ameaça para o nosso país amigo e irmão, o Catar", acrescentou.

Violação de soberania e direito de responder

O Catar classificou o ataque de mísseis iranianos contra uma base dos Estados Unidos em seu território como uma "violação flagrante" de sua soberania.

"Expressamos a firme condenação do Estado do Catar ao ataque contra a base aérea de Al Udeid pelo corpo de Guardiões da Revolução Iraniana, que consideramos uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al Ansari, em um comunicado.

O Catar também disse que "se reserva o direito" de responder.

Bahrein fecha espaço aéreo

O ministério do Interior do Bahrein alertou a população para que se dirijam a locais seguros e que utilizem ruas e estradas principais apenas em caso de necessidade. Sirenes também foram disparadas no território por precaução.

As medidas de segurança surgem em meio aos ataques retaliatórios do Irã contra bases militares dos Estados Unidos no Catar. Segundo a Bahrein News Agency, o governo local também fechou, temporariamente, o espaço aéreo do país.

Bombardeios "sem precedentes" contra Teerã

Nesta segunda-feira, quando completam 11 dias de guerra entre Irã e Israel, e um dia após a intervenção dos EUA, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, declarou que seu exército está "atacando Teerã com uma força sem precedentes".

Entre os alvos dos bombardeios está a Penitenciária de Evin, onde estão detidos presos políticos, opositores e estrangeiros. Este presídios é conhecida pelos maus-tratos a detentos.

A autoridade judicial iraniana confirmou que bombardeios israelenses atingiram esta prisão localizada na capital, Teerã, e que danos foram relatados em algumas partes da instalação.

No 11º dia da guerra entre Irã e Israel, o Exército israelense anunciou que bombardeou locais de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra na província de Kermanshah, no oeste do Irã.

Enquanto isso, o Exército israelense relatou que sirenes de de alerta soaram em várias regiões de Israel após várias salvas de mísseis terem sido lançadas do Irã.

(Com AFP e Agência Estado)