Irã lança mísseis contra base dos EUA no Catar

Lider supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o "inimigo sionista" cometeu um grave erro / Crédito: AFP PHOTO / HO / LEADER.IR

O Irã lançou mísseis contra a base aérea americana de Al Udeid, no Catar, nesta segunda-feira, 23, segundo informações da televisão estatal iraniana. A base, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, abriga mais de 10 mil soldados. “A operação (de lançamentos) de mísseis iranianos contra as bases americanas localizadas no Catar e no Iraque começou e tem o nome de 'Bênção da Vitória'”, reportou, por sua vez, a agência oficial de notícias Irna.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Catar disse que “interceptou” mísseis contra a base americana e que a ação seria uma “violação à soberania”.

Leia mais Israel ataca prisão em Teerã; Irã lança 21ª onda de mísseis balísticos Sobre o assunto Israel ataca prisão em Teerã; Irã lança 21ª onda de mísseis balísticos Jornalistas da AFP ouviram explosões no Catar, onde fica a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, pouco depois de o país fechar seu espaço aéreo, em meio à guerra entre Israel e Irã, e após os bombardeios americanos contra a República Islâmica. As explosões foram ouvidas no centro de Doha e em Lusail, ao norte da capital, e projéteis foram vistos no céu.

De acordo com um oficial israelense, seis mísseis foram disparados no ataque iraniano. Além do alvo militar, foram registradas diversas explosões em Doha, capital do Catar, o que aumentou a tensão na região. Um porta-voz dos Emirados Árabes Unidos informou que o país está monitorando de perto a escalada dos confrontos. A Casa Branca confirmou, por meio de um alto funcionário, que o governo Trump está ciente e monitora de perto as potenciais ameaças à base aérea. Leia mais Onde está o urânio iraniano? A grande incógnita após o ataque americano Sobre o assunto Onde está o urânio iraniano? A grande incógnita após o ataque americano