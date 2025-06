O que se sabe sobre os ataques dos EUA a instalações nucleares do Irã

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou, neste final de semana, que os EUA fizeram um ataque direto no conflito entre Irã e Israel

Os Estados Unidos realizaram ataques que causaram "danos e destruição extremamente graves" a três instalações nucleares do Irã, afirmou neste domingo, 22, o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto do país americano.

O presidente Donald Trump dedicou semanas buscando uma via diplomática para substituir o acordo nuclear com Teerã que ele rompeu durante seu primeiro mandato em 2018.