EUA diz ter 'devastado' programa nuclear iraniano

Os Estados Unidos "devastaram o programa nuclear iraniano", mas não buscam uma mudança de regime, afirmou o Pentágono, neste domingo (22), no décimo dia da guerra entre Irã e Israel. Depois de dias de suspense, o presidente americano, Donald Trump, anunciou, no sábado, que "as instalações-chave de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente destruídas" em ataques do exército americano contra três plantas: Fordo, escondida sob uma montanha, Natanz e Isfahan.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Teerã, jornalistas da AFP ouviram em toda a cidade o rugido dos aviões sobrevoando a capital. Horas depois, veículos de comunicação israelenses reportaram "uma forte explosão" na província de Bushehr, no sul do Irã, que abriga a única usina nuclear do país. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) advertiu no sábado que um ataque contra esta central acarretaria "uma liberação muito elevada de radioatividade" por "centenas de quilômetros". Washington garante que seu ataque foi um sucesso.

"Devastamos o programa nuclear iraniano", declarou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, durante uma coletiva de imprensa. Foram usados na operação "Martelo da Meia-noite" sete bombardeiros 'invisíveis' B-2 que voaram por 18 horas sem serem detectados pelos sistemas de mísseis iranianos, informou o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine. Segundo o chefe do Pentágono, Trump "busca a paz, e o Irã deveria seguir este caminho".

O porta-voz do Exército israelense, Effie Defrin, disse, neste domingo, que está "verificando" os resultados do bombardeio americano contra a instalação nuclear de Fordo, enquanto Israel prossegue com sua própria ofensiva contra o Irã. Por enquanto, Teerã parece fazer ouvidos moucos. A TV iraniana anunciou que o Irã disparou 40 mísseis contra Israel depois do ataque americano, deixando ao menos 23 feridos, segundo os serviços de emergência israelenses. Em Ramat Aviv, bairro residencial de Tel Aviv, parte dos prédios foi destruída pelos mísseis iranianos, "Não sobrou nada", disse à AFP Aviad Chernichovsky.

Israel elevou seu nível de alerta em todo o seu território e continuou os bombardeios contra o Irã. A agência iraniana Isna reportou a morte de quatro militares em uma base no norte do país. - "Em guerra" - Os Estados Unidos insistem em que seu objetivo não é provocar uma mudança do regime dos aiatolás.