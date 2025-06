'Não há mais' lugar no Oriente Médio para os EUA, diz conselheiro de líder iraniano

Um conselheiro do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse, neste domingo (22), que "não há mais lugar" no Oriente Médio para os Estados Unidos, depois de Washington ter lançado ataques contra instalações nucleares na República Islâmica.

"Não há mais nenhum lugar para os Estados Unidos ou suas bases nesta região e no mundo islâmico", disse Ali Akbar Velayati em mensagem publicada pela agência de notícias oficial Irna.