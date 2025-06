O perigo da corrida nuclear do Irã sob ataque 'existencial' israelense

Os ataques Israelenses sob o Irã podem, de certa forma, acelerar o programa iraniano e fazer o regime dos aiatolás perceber que as bombas atômicas são a única salvação para seu poder

Diferentemente de um ataque direto — que seria suicida —, o gesto de informar ao mundo que possui ogiva, mesmo sem utilizá-la, é classicamente uma arma no arsenal de dissuasão.

Se considerarmos a lógica do regime iraniano, essa corrida nuclear — feita de forma emergencial — representa uma resposta quase natural a uma ameaça existencial percebida. Desde 2018, com a retirada dos EUA do acordo nuclear e sanções intensificadas, o Irã vinha calculando tempos e respostas.

Além disso, esse movimento nacionalista gera tensão interna. A pressão das sanções, a crise econômica e o descontentamento popular tornam cada ação governamental delicada. A decisão de acelerar o programa nuclear exigiria um consenso político raro, unindo forças conservadoras e pragmáticas no regime.

Paradoxalmente, quanto mais o Irã tenta se proteger construindo uma dissuasão, mais incentiva Israel a planejar uma ação preventiva nuclear. A chamada “não-aceitação nuclear iraniana” é, para eles, uma linha vermelha — e Israel já demonstrou estar disposto a cruzá-la, mesmo ciente do risco de retaliação.

Entretanto, o Irã considera essa decisão com cuidado. Ainda que agora pressuponha o risco existencial, ativar o arsenal nuclear "pré-show" pode ser a forma mais racional de evitar sua destruição. É um conceito "terror estratégico": ameaçar o nível máximo sem alcançar o ponto de não-retorno.

No entanto, a estratégia de dissuasão nuclear tem efeito limitado. Não impede sanções, ofensivas indiretas (terrorismo, milícias aliadas) ou ataques convencionais. Resolvem o risco nuclear, não a guerra por procuração que segue acuando o regime.



A concretização de um Irã com capacidade nuclear abriria caminho para uma perigosa corrida armamentista no Oriente Médio. Países como Arábia Saudita, Turquia e Egito já demonstraram em momentos anteriores interesse em desenvolver seus próprios programas nucleares caso o Irã obtivesse a bomba, o que elevaria exponencialmente o risco de um confronto nuclear na região.

A Arábia Saudita, principal rival regional do Irã e aliada próxima dos Estados Unidos, já firmou acordos de cooperação nuclear com países ocidentais e sinalizou que não aceitará uma mudança no equilíbrio estratégico. Autoridades sauditas indicaram que, caso o Irã se torne uma potência nuclear, o reino buscará imediatamente acesso à mesma capacidade como forma de dissuasão.

Além disso, a oficialização de um Irã nuclear poderia levar Israel, que historicamente adota uma política de ambiguidade sobre seu arsenal atômico, a declarar publicamente sua condição de potência nuclear. Essa mudança seria uma forma de reforçar sua postura dissuasória e justificar, em fóruns internacionais, eventuais ações unilaterais para impedir a proliferação nuclear entre seus vizinhos.

A geopolítica em fluxo – Israel, Irã, Turquia e Arábia Saudita



A geopolítica do Oriente Médio em 2025 gira essencialmente em torno de quatro atores centrais: Israel, Irã, Turquia e Arábia Saudita – unidades de poder que representam e instigam diferentes eixos regionais e rivalidades religiosas e políticas.



Israel mantém uma postura de dissuasão velada e alianças estratégicas com EUA, Reino Unido e França. A recente ofensiva direta no Irã mostra seu compromisso em impedir qualquer avanço atômico. Suas capacidades tecnológicas e militares são usadas preventivamente, sem hesitar em ultrapassar fronteiras tradicionais da guerra.



O Irã, por outro lado, se posiciona como centro do “eixo da resistência”. Financia Hezbollah no Líbano, Hamas na Faixa de Gaza e milícias xiitas na Síria, Iraque e Iêmen. Essa influência vem sendo usada para projetar poder contra Israel e Arábia Saudita — embora tudo isso hoje corra risco, dado o cerco militar e diplomático.



A Turquia, sob Recep Tayyip Erdogan, tenta equilibrar interesses. Membro da Otan, mantém relações pragmáticas com EUA e Europa, mas, ao mesmo tempo, busca renegociar seu poder, atuando como mediador – porém ambíguo – entre Irã e Arábia Saudita, além de apoiar grupos sunitas na Síria.



Já a Arábia Saudita vive um processo de reconciliação com o Irã: depois de anos de confrontos regionais, passou a dialogar com Teerã e compartilha objetivos econômicos (Opep) e de segurança. Mas a rivalidade persiste, baseada em antagonismos religiosos (sunita vs xiita) e disputas por influência regional.



A queda do regime de Bashar al-Assad na Síria transforma drasticamente esse arranjo: sem um colaborador comum ao Irã (Assad), o eixo de resistência pode ruir. O Irã se torna militarmente vulnerável e politicamente isolado sem seus proxies sírios.



Nesse contexto, a Arábia Saudita pode reavaliar a conexão com Teerã. O pragmatismo econômico (petróleo, comércio) pode frear a rivalidade — mas apenas se o Irã mantiver sob controle o programa nuclear e não reabra hostilidades ativas na região.



A Turquia, de sua vez, pode assumir o lugar da Síria como mediador principal. Elevando seu poder diplomático entre sauditas e iranianos, se tornaria peça chave em acordos energéticos, comerciais e de segurança, deslocando um eixo tradicional de influência internacional.



Se o Irã avançar nuclearmente, porém, a Arábia Saudita será pressionada a retomar todas as alianças anti-iranianas — inclusive com Israel. Essa reviravolta trará fraturas internas na monarquia saudita, entre reformistas pragmáticos e conservadores alinhados ao golfo Sunni.



Por fim, o risco reside na fragilidade do Irã. Isolado, acuado e com economia falida, o regime pode optar por desespero nuclear. Mas isso pode custar sua existência. O ciclo de desconfiança entre Teerã e Riad, e entre Teerã e Tel Aviv, coloca toda região à beira de um colapso estratégico.