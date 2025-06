Irã considera 'injustificável' seguir negociações nucleares com os EUA

O governo do Irã declarou oficialmente que considera "injustificável" continuar qualquer tipo de negociação nuclear com os Estados Unidos, diante do que chamou de "pressão máxima" e hostilidade crescente. A nota publicada pela missão diplomática do País na ONU sustenta que Washington não tem credibilidade.



Desde a saída dos EUA do acordo nuclear em 2018, o Irã e o os americanos não conseguiram chegar a um novo consenso. As sanções não foram retiradas e o país enfrenta bloqueios financeiros e diplomáticos, que afetam fortemente sua economia e estabilidade política interna.