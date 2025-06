'Teerã vai queimar', diz Israel, caso o Irã continue a responder os ataques

O clima diplomático deteriorou-se rapidamente. O Irã suspendeu qualquer canal de diálogo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear, alegando que o momento é “injustificável” para negociações. A medida sinaliza o fim das poucas pontes que ainda existiam com a administração americana.

A advertência ocorre após uma série de ataques aéreos israelenses contra infraestruturas militares e estratégicas no território iraniano, realizados no início de junho. Segundo o governo de Israel, a ofensiva visou neutralizar ameaças iminentes, embora não tenha confirmado oficialmente os locais atingidos.

Na prática, o envolvimento direto das potências ocidentais ainda é limitado, mas a possibilidade de um conflito regional mais amplo preocupa chancelerias europeias. O Reino Unido e a França reforçaram sua presença naval no Golfo Pérsico, e aviões de reconhecimento sobrevoam áreas sensíveis no Iraque e Síria.

Washington, por sua vez, reagiu com cautela, afirmando que segue comprometido com a defesa de Israel, mas sem querer alimentar confronto direto com o Irã. O Departamento de Estado americano pediu “moderação mútua” e convocou aliados para reuniões emergenciais na Otan.

Em resposta, Israel colocou suas Forças de Defesa em estado de alerta máximo e mobilizou reservas. O gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu se reuniu para discutir os próximos passos, com parte da cúpula de segurança defendendo novas ações contra alvos estratégicos no Irã e na Síria.

A imprensa israelense relata que instalações ligadas ao programa balístico iraniano estão sendo monitoradas por satélites de defesa. Fontes não oficiais sugerem que Israel pode estar considerando ataques preventivos mais profundos caso o Irã amplie sua ofensiva.



A escalada tem efeito imediato sobre os mercados globais. O preço do barril de petróleo tipo Brent subiu após ameaças iranianas de fechar o Estreito de Ormuz, canal por onde passa quase 20% da produção mundial. Economistas alertam para uma nova onda inflacionária caso a crise se prolongue.

Com o aumento das hostilidades e o colapso do diálogo nuclear, a possibilidade de um confronto regional em larga escala ganha força. A ausência de canais diplomáticos e o envolvimento de atores externos elevam o risco de uma guerra com consequências imprevisíveis para a estabilidade do Oriente Médio e para o sistema internacional.