Qual foi o impacto dos ataques israelenses no programa nuclear do Irã?

Qual é o alcance dos danos?

"Israel pode prejudicar o programa nuclear do Irã, mas é improvável que consiga destruí-lo", disse à AFP Ali Vaez, pesquisador do International Crisis Group, um think tank americano.

O motivo, explica ele, é que Israel não possui as bombas potentes necessárias "para destruir as instalações fortificadas de Natanz e Fordo", enterradas no subsolo.

Para isso, precisaria de "assistência militar dos Estados Unidos", confirma Kelsey Davenport, especialista da Associação de Controle de Armas.