Israel alerta que Irã pagará um 'preço muito alto' pelas mortes de civis

Em Teerã, o governo anunciou que mesquitas, estações de metrô e escolas serviriam de abrigo para a população a partir da noite de domingo.

Em Israel, os ataques na madrugada de sábado e domingo deixaram dez mortos e mais de 200 feridos, segundo os serviços de emergência e a polícia, elevando o número de mortos desde sexta-feira para 13.

No Irã, pelo menos 128 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e cerca de 900 ficaram feridas em ataques israelenses, segundo o jornal Etemad, citando o Ministério da Saúde.

O objetivo de Israel é atacar "todas as instalações e alvos do regime" no Irã, disse Netanyahu no sábado.