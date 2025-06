Sobe para 279 o número de mortos em acidente com Boeing 787 na Índia

Ao menos 279 pessoas morreram na quinta-feira (12) quando um Boeing 787 da Air India caiu na cidade indiana de Ahmedabad, tornando-se o desastre aéreo mais mortal do mundo desde 2014, de acordo com um novo balanço divulgado neste sábado (14).

O voo 171 da Air India caiu na quinta-feira, menos de um minuto após a decolagem, às 13h39 (5h09 no horário de Brasília), com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres, segundo a autoridade de aviação civil da Índia.

O novo número de mortos indica que 38 pessoas morreram no solo quando o avião caiu nos arredores do aeroporto de Ahmedabad e explodiu.

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, indicou que o balanço final do desastre seria divulgado após a conclusão de todas as identificações de DNA das vítimas.

Na sexta-feira, os investigadores recuperaram uma das caixas-pretas do avião, que registra dados do voo, e as buscas continuam neste sábado pela segunda caixa, que registra as conversas na cabine.

A descoberta da primeira caixa constitui "um passo importante na investigação das causas do acidente", disse o ministro da Aviação, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, na sexta-feira.

Segundo uma fonte próxima ao caso, este é o primeiro acidente envolvendo um Boeing B-787 Dreamliner, um avião de longa distância que entrou em serviço em 2011.

Especialistas acreditam que é muito cedo para especular sobre as causas do acidente.

Vídeos do acidente compartilhados nas redes sociais mostram o avião decolando, mas não conseguindo ganhar altitude e caindo com força no chão.

