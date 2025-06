Queda de 787 na Índia reacende crise na Boeing em meio a prejuízo bilionário

No mês passado, a Boeing comemorou o transporte de seu bilionésimo passageiro no 787 Dreamliner – um feito impressionante, considerando que o modelo foi lançado há apenas 14 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Este é um avião diferente do Boeing 737 Max, que esteve nas manchetes após acidentes fatais na Indonésia e na Etiópia, que mataram centenas de pessoas em 2018 e 2019, respectivamente.

Uma falha de software foi identificada como a causa desses acidentes, e o modelo ficou fora de uso em todo o mundo por 18 meses.

Até o momento, não há nada que sugira qualquer falha da Boeing na Índia.

Um panorama mais completo surgirá assim que as caixas-pretas do avião (equipamentos de gravação que armazenam informações vitais do voo) forem recuperadas.