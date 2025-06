Guerra Irã x Israel: o que se sabe sobre os últimos ataques entre os países

Ao menos 80 pessoas ficaram feridas e três morreram, de acordo com o Serviço Nacional de Emergência de Israel. Israel retaliou o ataque, enviando mísseis a depósitos de petróleo no Irã. Incêndios de grandes proporções foram registrados em depósitos de petróleo de Shahran.

Os ataques das Forças de Defesa de Israel atingiram dezenas de locais estratégicos no Irã, incluindo instalações nucleares e militares. Entre os principais alvos , está a usina de Natanz, considerada o centro do programa de enriquecimento de urânio iraniano.

A embaixada israelense no Brasil classificou o Irã como “principal patrocinador do terrorismo global” e acusou o regime de buscar a destruição de Israel por meio de um programa secreto de armas nucleares.

Um aeroporto militar em Tabriz, no noroeste do país, também foi atingido. Além disso, o serviço secreto israelense, o Mossad, teria realizado ações com drones para enfraquecer as defesas aéreas do Irã antes do bombardeio.

Guerra entre Irã e Israel: mortes de líderes iranianos elevaram a tensão

A TV estatal iraniana confirmou a morte de dois importantes nomes do alto escalão militar do país: Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

Salami era uma figura influente, veterano da guerra Irã-Iraque e conhecido por declarações hostis a Israel. Bagheri, por sua vez, liderava estratégias militares e esteve diretamente envolvido no desenvolvimento do programa de mísseis iraniano.