Putin oferece mediação Entre Irã e Israel; líderes ocidentais defendem diplomacia

Líderes das principais potências europeias defenderam uma saída diplomática para a crise provocada pelos ataques aéreos de Israel contra o Irã. Britânicos, alemães e franceses defenderam uma desescalada no conflito. A Rússia, principal aliada de Teerã, se ofereceu como mediadora. O presidente russo, Vladimir Putin, condenou a série de bombardeios, segundo informou o Kremlin, após o mandatário conversar por telefone separadamente com o homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Vladimir Putin ressaltou que a Rússia condena as ações de Israel, que violam a Carta das Nações Unidas e o direito internacional", declarou o Kremlin em um comunicado, no qual acrescentou que o presidente da Rússia expressou a Netanyahu "sua disposição para mediar" a fim de evitar uma escalada maior do conflito. Ao jornal The Guardian, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o governo pediu a "todas as partes que recuem e reduzam as tensões com urgência". "A escalada não serve a ninguém na região. A estabilidade no Oriente Médio deve ser a prioridade e estamos envolvendo os parceiros com esse fim. Agora é a hora de moderação, calma e retorno à diplomacia", falou Starmer. A França reafirmou o direito de Israel de se "proteger e garantir sua segurança", segundo declarou o presidente Emmanuel Macron, lembrando que já havia "condenado várias vezes" o programa nuclear iraniano.

"Para não colocar em risco a estabilidade de toda a região, faço um apelo às partes para exercerem a máxima contenção e busquem a desescalada", acrescentou o mandatário francês pelas redes sociais. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, pediu a ambas as partes que "se abstenham de tomar medidas que possam levar a uma nova escalada e desestabilizar toda a região" e disse que a Alemanha está pronta a "intervir junto das partes em conflito com todos os meios diplomáticos à sua disposição". O Japão, por sua vez, condenou "veementemente" os ataques aéreos de Israel contra o Irã. "A paz e a estabilidade na região do Oriente Médio são extremamente importantes para o Japão, e pedimos a todas as partes envolvidas que acalmem a situação", disse o ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, a repórteres em Tóquio.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que a Europa tem um peso geopolítico reduzido por falta de capacidade militar, e lamentou que os líderes europeus não tenham sido informados previamente da ofensiva israelita. "O problema é que a Europa precisa de mais peso militar, para poder aumentar o seu peso geopolítico. O Sr. Netanyahu comunicou ao Presidente Trump que ia atacar. Não foi para nenhum dos líderes da Europa", falou Rabelo. Israel mirou alvos nucleares

Israel bombardeou diversos alvos no Irã, no que chamou de "ataques preventivos" em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio. Os ataques começaram na noite de quinta-feira, 12 (horário do Brasil), e continuaram nesta sexta-feira, 13. Foi uma grande operação contra a alta cúpula do país persa e o programa nuclear do Irã. Israel atacou a principal instalação de enriquecimento nuclear do Irã em Natanz, atingindo um complexo subterrâneo que abrigava centrífugas.